Кадастровая оценка не будет выше рыночной, а самозанятым могут предложить патент

Устойчивый рост доходов граждан, увеличение пенсий и их индексация, адресная социальная помощь, снижение ставки по ипотеке до семи процентов, обеспечение жильём пяти миллионов семей в год, выход на темпы экономического роста выше мировых за ближайшие шесть лет и снижение за тот же период уровня бедности вдвое — такие задачи поставил президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию 1 марта. На этой неделе в парламенте приступили к реализации поручений главы государства — на уровне рабочих групп и совещаний с экспертами. Так стала формироваться «дорожная карта» по экспертному сопровождению новых задач по развитию России

Деньги на здравоохранение могут обойти фонды

Целый блок Послания был посвящён вопросам развития здравоохранения: предусмотрено, что на его нужды будет выделяться не менее четырёх процентов ВВП, а расходы бюджета на эти цели вырастут вдвое. Поставлены такие цели, как шаговая доступность первичной медицинской помощи, охват всех медицинских учреждений единым цифровым контуром, дальнейшее развитие телемедицины. Отдельный пункт — общенациональная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями. На неё на заседании Научно-экспертного совета при Совете Федерации 22 марта спикер палаты Валентина Матвиенко обратила особое внимание Минздрава

Между тем специалисты давно говорят о том, что модель страховой медицины в нашей стране не работает. С ними согласна председатель Совфеда, раскритиковав работу системы фондов обязательного медицинского страхования (ФОМС) и страховых компаний. «Не нужна нам такая система, которая сейчас существует: деньги идут не на конкретные проекты, а на оплату работы аппарата фондов, потом средства перекачивают в страховые компании… Если кто-то из граждан хочет страховаться в частных клиниках, через фонды, то пусть это делает добровольно. Зачем мы столько фондов насоздавали, какой смысл? Почему не отчислять средства на здравоохранение напрямую — из региональных бюджетов, из федерального бюджета? Тогда всё будет прозрачно», — заявила она.

Росту зарплат помогут мягкая конверсия и развитие агломераций

Обеспечение темпов роста экономики выше мировых — без этой озвученной главой государства цели, как отмечают в парламенте, невозможно добиться других целей Послания-2018. По мнению Валентины Матвиенко, этому прежде всего будет способствовать рост производительности труда. За счёт чего этого можно добиться?

По мнению декана экономического факультета МГУ Александра Аузана, наращивать темпы нужно за счёт отраслей, которые доказали свою эффективность. К ним, безусловно, относится оборонно-промышленный комплекс. Профессор предложил использовать механизмы конверсии для того, чтобы на свободных от оборонзаказа производствах работать над прорывными разработками для гражданской сферы. Известно, что Интернет и сотовая связь были созданы изначально для военных нужд.

Ещё один путь — развитие городских агломераций. Эксперты утверждают, что рост производительности труда при «переносе» предприятий в условия агломераций составляет в среднем 15 процентов.

ЦБ ускорят с понижением ключевой ставки

Повысить ВВП на душу населения в 1,5 раза — эта цель, которая многим кажется фантастической, экспертам представляется вполне достижимой. Причём приводятся данные из, казалось бы, параллельных сфер. Например, учёными установлена прямая зависимость роста ВВП от доверия друг к другу между обществом, государством и бизнесом. В МГУ утверждают: если России удастся выйти на уровень доверия, который сегодня существует между всеми участниками, например в Швеции , то страна может рассчитывать на рост ВВП в 6,9 процента.

А вот в финансовой плоскости, считают специалисты, назрели кардинальные решения. Они утверждают: если ставка Центробанка продолжит снижаться темпами по 0,25 процента в год, то о прорыве в развитии стоит забыть. Кстати, в других странах регуляторы со снижением ключевой ставки никогда не затягивают, как и с тем, чтобы скупать ценные бумаги своих предприятий и компаний. Однако ни того, ни другого Банк России не делает.

Сигналы, что ситуация должна меняться, уже идут. Последний из них — недавнее заявление первого вице-премьера Игоря Шувалова , что ЦБ и Минфин должны решать задачи по экономическому росту России. Скупка ценных бумаг и понижение ключевой ставки — меры, которые напрямую связаны с обеспечением такого роста.

Большие надежды возлагаются и на цифровую экономику — в этой сфере у России есть то, в чём мы всегда как минимум конкурентно способны в мире. А именно — наличие талантливых людей. «Цифра» меняет многие законы классической экономики, и это нам на руку, утверждают специалисты. Например, мы можем создавать индивидуализированные продукты в небольших коллективах через глобальные цифровые платформы. Так Россия получит выход на глобальный рынок без привлечения больших инвестиций. Это потребует законодательной поддержки, и парламентарии уже работают над конкретными инициативами.

Самозанятым предложат патент

Вопрос со статусом тех, кто зарабатывает, но формально числится безработным, должен быть решён до 26 июня. Такое поручение дал на этой неделе глава Правительства Дмитрий Медведев

Примечательно, что до сих пор точно посчитать, сколько в стране самозанятых, так и не удалось. По оценкам Минтруда , в нашей стране 12 миллионов таких граждан. В парламенте называют показатель на три миллиона человек больше, в Росстате говорят о 25 миллионах. Эксперты и вовсе называют цифру в 40 миллионов самозанятых в России.

С принятием закона, во-первых, изменится экономический статус самозанятых. Им предстоит сделать выбор: перейти в категорию предпринимателей или работать по упрощённой модели через патент. Ранее уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов предложил закрепить за такими гражданами статус индивидуального предпринимателя. В Минэкономразвития идею одобрили, в Минфине отвергли и предложили наделить самозанятых особым льготным статусом по уплате налогов. Плюс ещё на год продлить мораторий на налоги для тех, кто сам зарегистрируется в госреестре. При этом заниматься таким самозанятым будет позволено только заранее прописанными видами деятельности.

В Совете Федерации считают это утопией: во-первых, виды работы динамично изменяются, появляются новые услуги, а во-вторых, за время прошлого налогового моратория не набралось даже тысячи желающих выйти «из тени» из миллионов самозанятых. «Это явное свидетельство, что механизм не работает, — считает Валентина Матвиенко. — Лично мне нравится патентная система — заплатил государству за год и работай спокойно». При этом сенаторы считают, что цена патента должна быть в разы ниже, чем в Европе, — там предприниматели платят от 20 до 60 процентов выручки государству.

Как сообщил глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский , сенаторами во главе с вице-спикером палаты Евгением Бушминым уже подготовлен соответствующий законопроект — сейчас он обсуждается в Госдуме и Правительстве. «С принятием закона, во-первых, изменится экономический статус самозанятых. Им предстоит сделать выбор: перейти в категорию предпринимателей или работать по упрощённой модели через патент. Мы рассчитываем, что удобнее всего самозанятым будет приобрести патенты на те или иные виды занятости или деятельности», — пояснил Валерий Рязанский.

Поправки по кадастру подготовят до 26 июня

Владение недвижимостью сегодня может не только наполнять, но и бить по карману граждан: кадастровая оценка стала в России базой для начисления одноименного налога. Процедура оценки сегодня ушла практически на вольные хлеба — её проводят аутсорсинговые компании. При этом начались неприятные сюрпризы — стоимость по кадастру сегодня может в разы превышать рыночную стоимость квартиры или дома. Итог: суды завалены исками от разъярённых владельцев недвижимости. «Мы так не договаривались» — такой была реакция на сложившуюся ситуацию Владимира Путина в ходе Послания-2018. Президент дал поручение — до 15 июля внести поправки в законодательство, которые не допустят, чтобы кадастровая оценка оказывалась выше рыночной.

В Совете Федерации считают сложившуюся практику абсурдом и готовы оказывать всяческую помощь, чтобы Правительство выполнило президентское поручение в срок. Но премьер Дмитрий Медведев уже определил, что законопроект об оптимизации кадастровой оценки должен быть представлен до 26 июня. «Мы считаем, что нельзя отдавать на аутсорсинг функцию кадастровой оценки — она должна производиться обязательно при государственном регулировании, сопровождении и контроле», — уверен глава бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Рябухин . Наработки для новых поправок в палате регионов уже есть, поэтому внести законопроект до конца весенней сессии более чем реально. Это необходимо ещё и для того, чтобы изменения были приняты до конца 2018 года, в осеннюю парламентскую сессию. Ни у кого в парламенте нет желания «заносить хвост» такой чувствительной проблемы на следующий год.

Расслабленных просят удалиться

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что наличие конкретных целевых показателей является доказательством, что контроль за их реализацией будет жёстким. «Я знаю настрой президента — он выстрадал это Послание. И спрос за его реализацию будет очень строгим. Это должны понимать в Правительстве и не расслабляться», — заявила она на Экспертном совете.

В Госдуму, как сообщил спикер палаты Вячеслав Володин , из регионов уже поступил пакет с 360 инициативами, направленными на реализацию Послания. В Думе создана специальная межфракционная группа, которая займётся их проработкой во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым . Также, по мнению Володина, было бы правильно в каждом региональном заксобрании создать свои группы из парламентариев и экспертов: «При реализации Послания у нас, возможно, будут законопроекты совместного ведения. Было бы правильно сейчас, не дожидаясь обсуждения их Госдумой, подумать на уровне заксобраний и подготовиться к принятию законов», — сказал спикер.