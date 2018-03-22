В Тверской области открыли производство композитных материалов для медицины

ТВЕРЬ , 22 марта. / ТАСС /. Компания «Гекса — нетканые материалы» открыла производство специализированных композитных нетканых материалов и одноразовых изделий медицинского назначения на своем предприятии в Торопецком районе Тверской области , передает корреспондент ТАСС.

Как отметил гендиректор компании Алексей Бунин , производимая продукция сможет конкурировать с иностранными аналогами. «Сегодня открылось производственное предприятие, заработал комплекс оборудования, связанный с производством новых медицинских материалов по новым технологиям. Особенность в том, что она может конкурировать с западными аналогами, которые поставляются на рынок», — сказал он ТАСС.

Бунин уточнил, что комплекс будет выпускать около 300 тонн материалов в месяц. В частности, продукцию планируют поставлять производителям одноразовой медицинской одежды и санитарно-гигиенических изделий. Также предприятие будет производить уже готовые изделия для лечебно-профилактических учреждений как в России , так и за рубежом.

Как отметил Бунин, общая сумма инвестиций в проект превышает 768 млн рублей. Из них 300 млн рублей являются льготными заемными средствами Фонда развития промышленности (ФРП), которые выдали компании в конце 2016 года под 5% годовых на пять лет.

По данным пресс-службы ФРП, реализация проекта позволит отечественным производителям частично отказаться от импорта специальных тканей в пользу отечественных аналогов, которые сейчас не производятся. При сопоставимом качестве цена отечественной продукции будет ниже импортных аналогов: хирургических комплектов в 1,5 раза, материалов — на 30-35%. Продукция имеет повышенные барьерные свойства и улучшенные потребительские характеристики для обеспечения комфортной и безопасной работы медицинского персонала во время проведения операций, а также для борьбы с внутрибольничными инфекциями.