Какие жесты стали популярными только в XXI веке

В XX веке мир покорил жест козы, который впервые показал на сцене американский рок-исполнитель Ронни Джеймсом Дио. «Коза» стала символом целого поколения рокеров. Посмотрим, какие жесты в тренде сегодня.

Фэйспалм

По-русски этот жест называется «рука-лицо». Изображение человека, прикрывающего одной рукой лицо, появилось на просторах интернета в начале двухтысячных. С тех пор пользователи социальных сетей картинкой с этим жестом высказывают недоумение или раздражение. Классическим исполнителем facepalm cтал Капитан Пикард из сериала «Звездный путь».

Сегодня фэйспалм популярен и в реальной жизни. Часто молодые люди, сами того не замечая, закрывают правой рукой свое лицо во время безнадежной беседы. И если традиционно этот жест во многих культурах обозначает горе и отчаяние, то в современной интерпретации — это саркастическая реакция на глупость.

«Бла, бла, бла»

Этот жест иллюстрирует американскую фразу «Blach-blach-blach», которая пришлась по душе и русским. В переводе с английского «blah» означает «вздор», «чепуха». Когда собеседник говорит слишком много, не по делу или явно врет, то сама с собой просится фраза «Бла-бла-бла». Часто полюбившееся выражение сопровождает рука, имитирующая болтливость.

Воздушные кавычки

Воздушные кавычки начали завоевывать популярность в конце прошлого века. По-английский этот жест называется Air quotes. Он обозначает сарказм. В 1990-ые годы воздушные кавычки использовал комик Стив Мартин в своих стэнд-ап шоу. Сегодня жест распространен не только в Америке, но и в европейских странах. Согласно опросу английского издания, Daily mail , воздушные кавычки — это не только один из популярных, но и самый раздражающий способ невербальной коммуникации.

Рукотворное сердечко

Сложенные в сердечко руки — это жест любви или симпатии. У этого жеста есть собственник — британский футболист Гарет Бейл . После каждого забитого гола британец демонстрирует болельщикам рукотворное сердце. В 2013 году Бейл запатентовал свой фирменный жест, отсудив его у другого именитого претендента — Джастина Бибера

Свобода, равенство и братство

Жест с тремя поднятыми пальцами вверх популязировала киносага «Голодные игры». В фильме жест символизировал солидарность тем, кто боролся за выживание.

В прошлом году жест стал символом протестов в Тайланде. Противники военного переворота в стране на демонстрациях, как герои фильма, поднимали руки вверх, выражая готовность к противостоянию. В социальных сетях активисты писали, что для них жест символизирует свободу, равенство, братство. Власти страны объявили жест незаконным.