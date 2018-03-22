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Сотрудница японской полиции влюбилась в якудза и потеряла работу
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Сотрудница японской полиции влюбилась в якудза и потеряла работу 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Японии сотрудница полиции влюбилась в пойманного члена мафии якудза, в результате их отношения привели к ее отставке. Ее историю рассказал новостной портал SoraNews24.
В ноябре 2017 года офицеры отделения полиции специального района Токио Синдзюку арестовали 30-летнего члена преступного сообщества. За время его содержания под стражей с ним подружилась 23-летняя сотрудница отделения. Когда его освободили, они переписывались, через некоторое время начали встречаться и даже вместе отдыхали.
Вскоре об их романе стало известно коллегам девушки, и в отношении нее началось внутреннее расследование. Полиция заподозрила, что она раскрывает возлюбленному секретную информацию о деле, возбужденном против другого члена его клана. Во время допроса девушка призналась в этом. «Я думала, что если я буду сливать ему информацию, он никому не расскажет о нашем романе», — пояснила она.
В итоге девушку на шесть месяцев отстранили от работы, а 19 марта сотрудница полиции подала в отставку. Неизвестно, продолжает ли она встречаться с возлюбленным после произошедшего.
Японская мафия якудза отличается от западной тем, что является легальной, хотя и находится под пристальным надзором полиции. Японское общество мирится с их существованием и считает неотъемлемой частью традиционного уклада жизни, однако в последнее время уровень доверия к преступникам падает.
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