Как пираньи оказались в водоемах Ростовской области

Среди рыб, наводящих страх на человека, пираньи стоят на втором месте после акул. Только в отличие от последних, они водятся в пресной воде. Сегодня их можно встретить не только в далеких дебрях Амазонки, но и в крупных российских водоемах.

Конкурент тираннозавра

Пиранья, что на смешанном языке индейцев Тупи-Гуарани переводится как «зубастая рыба», благодаря своим острым треугольным зубам и агрессивности, давно заработала себе славу «пресных челюстей». По силе укуса она даст фору и грозе океана — белой акуле, по крайней мере, по соотношению мощности и веса собственного тела. Пиранья способна смыкать свои челюсти с силой, в 30 раз превышающей ее собственный вес, который достигает 1 кг. Конкуренцию им может составить лишь прямой предок пираний, который обитал во время Юрского периода и весил до 70 кг. Сила его укуса составляла примерно 320 ньютонов. Если взять для сравнения тираннозавра, его сила укуса была сильнее в три раза, но это при учете колоссальной разницы в весе (тираннозавр мог весить до 10 тонн). Поэтому пальма первенства по силе укуса принадлежит только пиранье.

Кстати, ее зубы опасны даже тогда, когда сама рыба уже мертва — они могут защелкнуться как капкан.

Тигровый Голиаф

Самая грозная пресная рыба в мире тоже из «пираньего рода» — тигровый голиаф, обитающий на территории Конго . Одну из самых крупных особей удалось поймать британскому путешественнику и рыболову Джереми Уэйду. Ее длина достигала полтора метра в длину, а зубы по размерам были сходны с зубами белой акулы.

Тигровый голиаф может вырасти до 180-ти сантиметров в длину, при обычном размере пираньи — 20 см, и набрать вес до 50 килограммов. Со своими природными данными тигровый голиаф не боится даже крокодилов, при желании может напасть и на человека.

Преувеличенная опасность?

Пиранья известна своей агрессивностью, поэтому ее опасность для человека не подвергается сомнению. Стая этих рыбок способна за несколько секунд, без преувеличений, оставить от своей добычи один лишь скелет. Благодаря своим зубам, рыба может с легкостью вцепиться в любую добычу и оторвать от нее кусок. Каждый год примерно 80 человек страдает от укусов пираний, несмотря на то, что охотятся на теплокровных млекопитающих среди них только некоторые, в частности, «красные» и «черные».

Раны, оставшиеся после зубов пираньи всегда серьезные, и никогда не заживают до конца. Многие остаются без частей тела — пальца или руки. Но, на самом деле, чтобы насытиться, одной рыбе достаточно до 50 грамм мяса. Если верить последним исследованиям, их агрессивность тоже преувеличена. Они вовсе не нападают на все, что встречается им на пути. Их период кровожадности приходится на время нереста и засушливого периода. В других случаях эта рыба необычайно труслива, и предпочтёт уплыть от опасности, нежели бороться с ней. Так, в сезон дождей, когда уровень воды поднимается на 15 метров, а затопленные леса становятся настоящим пиром для пираний, местные жители спокойно лезут в воду. Если у них, конечно, нет кровоточащей раны. На сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая, когда пиранья съела человека.