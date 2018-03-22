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Цой: Реставрация Дома Купеческой гильдии в Выборге фактически закончена
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Цой: Реставрация Дома Купеческой гильдии в Выборге фактически закончена 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
Директор Выборгского музея-заповедника Владимир Цой днём 22 марта на своей странице ВКонтакте поделился радостью о фактическом завершении реставрации одного из исторических памятников старой части Выборга.
Речь идёт о Доме Купеческой гильдии, который находится на улице Выборгской. По словам Цоя, фактически реставрация самого здания подошла к концу, однако остались ещё работы по благоустройству территории, прилегающей к Дому. Ей подрядчик планирует заняться с наступлением весеннего тепла. После окончания работ по благоустройству территории «замечательный образец городской застройки 16-17 века» можно будет посетить и увидеть собственными глазами.
Напомним, Дом Купеческой гильдии после реставрации будет представлять собой настоящий музей Средневековья. На территории вокруг Дома гильдии будет расположена интерактивная площадка с макетами средневекового квартала, который включал в себя здание старейшей школы.
Однако опасения и волнения вызывает старая хозяйственная пристройка, которая располагается вплотную к дому на Выборгской, 8, и находится в руинированном состоянии. Поскольку постройка не принадлежит Выборгскому музею-заповеднику, Цой не может собственными силами запустить процесс её реставрации. Именно поэтому он обращается к тем, кто мог бы быть заинтересован в облагораживании уголка старого Выборга.
"Постройка держится чудом, и в ближайшее время может просто рассыпаться. В адрес музея-заповедника обращаются неравнодушные горожане и представители организаций, готовые поучаствовать в реставрации стены. Мы, в свою очередь, горячо поддерживаем инициативу и готовы осуществлять общую координацию работ, провести необходимые архивные и исторические изыскания, готовы ходатайствовать в орган охраны памятников для утверждения методик реставрации и прочих документов. Если кто-то тоже желает помочь возрождению уголка старого Выборга, связывайтесь, пожалуйста, со мной", — пишет Владимир Цой на своей странице ВКонтакте.
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