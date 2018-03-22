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Глава управы района Митино Валентина Воробьева встретилась с жителями
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Глава управы района Митино Валентина Воробьева встретилась с жителями 

Управа района Митино 2 часа назад
Фото: Управа района Митино
В помещении школы № 1564 имени Героя Советского Союза А. П. Белобородова, которое расположено по адресу: улица Рословка, дом 8, в среду, 21 марта, прошла встреча главы управы района Митино Валентины Воробьевой с жителями. Участники мероприятия обсудили вопрос о проводимой в районе работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
Как рассказал директор ГБУ «Жилищник района Митино» Павел Зубрилов, по данным на 1 марта 2018 года количество лицевых счетов, по которым имеется задолженность сроком от одного до шести месяцев, составляет 2 143. В аналогичном периоде 2017 года задолженность была по 8 387 лицевым счетам. Таким образом, в районе наблюдается динамика снижения задолженности у населения по оплате ЖКУ.
С начала года ГБУ «Жилищник района Митино» подало в суд 148 исковых заявлений на сумму свыше девяти миллионов рублей о принудительном взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги. По 130 адресам было произведено ограничение подачи коммунальных услуг.
В завершение встречи жители района смогли задать свои вопросы главе управы, заместителям, представителям районного «Жилищника». (ср)
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