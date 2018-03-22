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Зарплаты работников культуры Коми увеличили на 30%
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Зарплаты работников культуры Коми увеличили на 30% 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
СЫКТЫВКАР, 22 марта. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Средняя зарплата работников отрасли культуры возросла в Республике Коми на 30%. Она приравнялась к средней по региону. Об этом сообщил в четверг в ходе Северного культурного форума в Сыктывкаре глава региона Сергей Гапликов.
"Многие годы работники культуры находились в материальном положении не на лучших позициях, но за последний год мы смогли увеличить их материальное содержание почти на 30%. Средняя зарплата в отрасли сегодня приравнена к средней по республике (46 тыс. рублей — прим. ТАСС), это достаточно высокий уровень. Объем финансирования отрасли в целом был увеличен на 51% с 800 тыс. до 1,7 млрд рублей. В этом году мы сохраним динамику увеличения финансирования", — сказал Гапликов.
Глава региона подчеркнул, что Год культуры, объявленный в Коми в 2018 году, — это не разовая акция, а начало системных преобразований, «создание культурного наследия, которое будет передано будущему поколению».
Он добавил, что региону предстоит качественно изменить инфраструктуру в сфере культуры, насытить ее современными технологиями, но при этом не отбить желание у молодого поколения брать в руки книги и интересоваться произведениями искусства.
"Нужно дать людям возможность на своей территории прикоснуться к искусству, увидеть шедевры. Мы будем делать выездные выставки, обмениваться музейными фондами. Предстоят масштабные реконструкции и ремонты домов культуры, строительство новых учреждений. 100-летие Республики Коми в 2021 году мы должны встретить совершенно в другом формате и качестве", — сказал Гапликов.
Северный культурный форум проходит в Сыктывкаре 22-23 марта с участием более 250 представителей отрасли из всех регионов Северо-Западного федерального округа, включая министров культуры, руководителей учреждений. В ходе форума пройдет обсуждение вопросов развития театров, музеев, библиотек и школ искусств на Русском Севере.
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