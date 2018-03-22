СМИ: открытка Джека Потрошителя выставлена на аукцион в Англии за $1,3 тысячи

ТАСС , 22 марта. Открытка, направленная серийным убийцей Джеком Потрошителем в полицейский участок Илинг на западе Лондона, выставлена на аукцион Ground Auctions в городе Фолкстон (юго-восточное графство Кент). Об этом сообщает в четверг британская газета Daily Express.

Предварительная оценка лота составляет £900 (около $1,3 тыс.). «Остерегайтесь, есть две женщины, которых я хочу [убить], — говорится в почтовом отправлении от 1888 года. — Мой нож все еще в хорошем состоянии … Я Джек Потрошитель».

Это послание выставила на торги вдова полицейского, которому его подарили по выходе на пенсию в 1966 году. Подлинность открытки заверена экспертом Музея Джека Потрошителя Стюартом Эвансом , изучавшим почерк убийцы по его письмам. «Муж женщины, продающей послание, работал в столичной полиции, и когда дело об этом серийном убийце было закрыто, он каким-то образом сумел ее приобрести, — поведали представители Ground Auctions. — С тех пор она хранилась в его доме в ящике стола».

Псевдоним Джек Потрошитель был присвоен серийному убийце, который действовал в лондонском районе Уайтчепел во второй половине 1888 года. Его жертвами были проститутки из трущоб. На счету преступника по меньшей мере пять убийств. Последней его жертвой — сразу же после получения открытки лондонскими полицейскими — стала Мэри Джейн Келли. Она была убита 9 ноября 1888 года в снимаемой ею комнате.