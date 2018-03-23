На подмосковном полигоне «Ядрово» установят аэрозольные пушки

На полигоне «Ядрово» в подмосковном Волоколамске установят две аэрозольные пушки, а также оборудование по контролю за передвижением мусоровозов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Он подчеркнул, что состояние воздуха в Волоколамске будут постоянно мониторить.

«Данные будут размещаться на сайте администрации. На центральной площади города установлена специальная станция МЧС , где на табло можно видеть показания воздуха. У нас здесь шесть станций: две из них — экомониторинга, две — МЧС и две — министерства экологии. Это позволит нам оперативно реагировать на возможные выбросы газа, которые происходят в результате перепадов давления или температур», — пояснил Чупраков.

Для мониторинга в муниципалитет дополнительно привлекли восемь единиц техники и 34 специалиста и работника.