Ещё
На подмосковном полигоне «Ядрово» установят аэрозольные пушки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На подмосковном полигоне «Ядрово» установят аэрозольные пушки 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
На полигоне «Ядрово» в подмосковном Волоколамске установят две аэрозольные пушки, а также оборудование по контролю за передвижением мусоровозов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
«Пушки начнут распылять на территории полигона специальное вещество, которое будет нейтрализовывать запах», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.
Он подчеркнул, что состояние воздуха в Волоколамске будут постоянно мониторить.
«Данные будут размещаться на сайте администрации. На центральной площади города установлена специальная станция МЧС, где на табло можно видеть показания воздуха. У нас здесь шесть станций: две из них — экомониторинга, две — МЧС и две — министерства экологии. Это позволит нам оперативно реагировать на возможные выбросы газа, которые происходят в результате перепадов давления или температур», — пояснил Чупраков.
Для мониторинга в муниципалитет дополнительно привлекли восемь единиц техники и 34 специалиста и работника.
Ранее жители подмосковного Волоколамска потребовали у местных властей ликвидировать мусорный полигон Ядрово. В городе несколько недель идут акции протеста. Также 21 марта в Волоколамске несколько десятков школьников обратились в больницы с жалобами на тошноту и головокружение. Генеральная прокуратура поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по этому факту.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 49 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США540
Мэй «поморщилась» в ответ на вопрос о «деле Скрипаля»3
Успенская устроила дебош на борту самолета8
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах226
Евросоюз отзывает посла из России6
Видео
00:42
Обязательное медстрахование могут отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение