АМПП: Более 5,5 тыс. человек обратились за парковочными разрешениями для многодетных семей с начала марта

Более 5,5 тыс. заявлений на получение парковочных разрешений для многодетных семей подали жители Москвы с начала марта 2018 г., сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).

«С начала весны жители Москвы подали более 5,5 тыс. заявлений на получение парковочных разрешений для многодетных семей. Более 2 тыс. заявок было оформлено через официальный портал мэра и правительства Москвы , остальные — в районных многофункциональных центрах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего за разрешениями для многодетных семей горожане обращались в центры госуслуг «Мои документы» районов Южное Бутово (71 заявление), Выхино-Жулебино (66), а также Северное и Южное Тушино (64).

«Разрешение многодетной семье дает право на бесплатную парковку в пределах всей зоны платных городских парковок ежедневно и круглосуточно. Получить такое разрешение может один из родителей (усыновителей) в многодетной семье на зарегистрированное на него транспортное средство. Подать заявление на продление парковочного разрешения можно не ранее, чем за два месяца до окончания действия предыдущего», — пояснили в пресс-службе.