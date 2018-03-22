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Европарламент направил Цукербергу приглашение на слушания
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Европарламент направил Цукербергу приглашение на слушания 

РИА Новости 2 часа назад
РИА Новости / Динамика дня. Приглашение на слушания в Европарламент было направлено Цукербергу по почте, парламентарии ждут ответа — глава ЕП
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