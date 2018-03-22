Экологичный асфальт появится на московских дорогах

Скоро в столице сойдет снег, установится теплая погода и придет пора полномасштабных дорожных работ. Пока коммунальщики используют для ямочного ремонта литой асфальт. Чтобы узнать, что это такое и как его готовят, «ВМ» отправилась на производственный комплекс (ПК) «Асфальтобетонный завод „Дмитровка“.

Производство асфальта, по которому москвичи каждый день ходят и ездят, сродни выведению сложного химического соединения. Нужно четко рассчитать пропорции реагентов, перемешать их, разогреть, протестировать получившееся вещество.

В государственном бюджетном учреждении (ГБУ) „Автомобильные дороги“ есть собственный комплекс асфальтобетонных заводов, где и осуществляется этот тонкий процесс производства такого казалось бы грубого материала. На одном из них — ПК „Дмитровка“ — находятся сразу три установки для изготовления асфальта. Но в настоящее время работает только одна — из нее выходит так называемый „литой асфальт“.

— В холодное время года мы выпускаем только литой асфальт, используемый для ямочного ремонта, для поддержания дорожного покрытия в нормальном состоянии, — рассказал руководитель комплекса асфальтобетонных заводов ГБУ „Автомобильные дороги“ Сергей Синельников

Как известно, традиционный асфальт не достаточно просто уложить на дороге — его нужно тщательно уплотнить при помощи катков. Литой асфальт в этом не нуждается.

— Этот асфальт можно просто разлить, он растекается и дальнейшего уплотнения не требует, — рассказал профессор кафедры дорожно-строительных материалов Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Юрий Васильев . — По этой причине его хорошо применять зимой, когда все быстро остывает.

Как ни старайся, очистить дорогу от воды зимой полностью вряд ли получится. Литой асфальт заливается очень горячим, поэтому, по словам Васильева, если даже на ремонтируемом участке останется немного влаги, она тут же испарится.

Одна асфальтобетонная установка производственного комплекса „Дмитровка“ способна произвести 200 тонн „жидкого“ асфальта в час. Возникает резонный вопрос — почему бы при таких объемах не закатать в литой асфальт все дороги столицы, ведь он помимо прочих преимуществ еще и обладает высокой износостойкостью.

Как объяснил Сергей Синельников, после укладки литой асфальт становится гладким как стекло, и если его не посыпать мелкой крошкой — отсевом, автомобилист будет чувствовать себя как на льду.

Сегодня автомобильные дороги покрывают щебеночно-мастичным асфальтом.

— В него добавляется виатоп — это такие маленькие капсулки, — рассказал Синельников. — Если их бросить в горячий битум, консистенция становится более прочной. В результате получается как бы армированный асфальт.

Управление всем производственным комплексом „Дмитровка“ осуществляется из единого диспетчерского центра, в котором работает один оператор. Работу конвейера, дозаторов, фильтров и прочего оборудования можно отслеживать и регулировать при помощи специального программного обеспечения.

Поступающее на производственный комплекс сырье и итоговую продукцию тестируют в лаборатории.

— В ней находится специальный зал испытаний, все оборудование в нем отечественное, — отметил технолог производственной лаборатории Вячеслав Аксенов . — Мы проверяем предел прочности прижатия, плотность материалов, водонасыщение.

Одним из приборов проверяют качество битума — его протыкают специальной металлической иглой и измеряют усилие. Если показатели одной пробы не соответствуют нормативам, бракуется вся партия.

Трудно поверить, но атмосферные выбросы ПК „Дмитровка“ эквивалентны кипящему на кухне электрическому чайнику. Все благодаря особой системе очистки воздуха. Мелкая пыль улавливается более чем 500 фильтрами, вытягивается мощным насосом и также используется для изготовления асфальта. Такое вот экологичное безотходное производство.