В Подольске организовали комиссии для подготовки к паводкам

В подмосковном Подольске организовали комиссии для подготовки коммунальных объектов и служб к весенним паводкам, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В центральном управлении Ростехнадзора 21 марта состоялось совещание по вопросам снижения количества бесхозяйных гидротехнических сооружений (ГТС), обеспечения их безопасности и подготовке к безаварийному прохождению периода половодья и паводков. В заседании приняли участие представители территориальных органов Ростехнадзора, Росводоресурса, а также замглавы администрации Подольска по жилищно-коммунальному комплексу Вячеслав Лукьяненко.

«В организациях и на предприятиях городского округа Подольск насчитывается более 200 единиц водооткачивающей техники, организованы противопаводковые комиссии, ведутся работы по очистке и ремонту водостоков с крыш и водоотводов зданий. Объекты и службы городского округа на данный момент к работе в паводкоопасный период готовы», — сказал Лукьяненко.

В городе Подольске, Климовске и Подольском районе, до объединения их в городской округ, находилось 33 гидротехнических сооружения. С 2015 по 2017 годы более 20 бесхозных ГТС были поставлены на учет и приняты в собственность горокруга. Их содержание определено муниципальным заданием на 2018 год. На эти цели в бюджете предусмотрено 800 тысяч рублей.

По итогам заседания были выработаны предложения по подготовке к прохождению паводка, и определен круг задач. В частности, совместно с Росводоресурсами и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти планируется обеспечить в апреле-октябре 2018 года контроль за безопасным состоянием и эксплуатацией гидротехнических сооружений всех форм собственности и ведомственной принадлежности. Особое внимание планируется уделить состоянию бесхозных гидротехнических сооружений.