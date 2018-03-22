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В Шенкурском проезде провели ямочный ремонт
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В Шенкурском проезде провели ямочный ремонт 

Управа района Бибирево 2 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
Сотрудники коммунальных служб района Бибирево отремонтировали дорожное покрытие на проезжей части в в Шенкурском проезде. Сообщения о необходимости проведения соответствующих работ на нескольких участках оставила местная жительница на портале «Наш город».
На обращение пользователя в течение нескольких дней был дан ответ за подписью директора ГБУ «Жилищник района Бибирево» Александры Фадеевой.
«Эксплуатирующей организацией выполнен ремонт асфальтового покрытия», — говорится в сообщении.
Напомним, портал «Наш город» был создан для оперативного и эффективного взаимодействия москвичей с органами исполнительной власти. (ип)
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