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Ректора Университета ИТМО назначили на должность почетного консула Уругвая в Петербурге
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Ректора Университета ИТМО назначили на должность почетного консула Уругвая в Петербурге 

ТАСС 31 минуту назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Ректор Национального исследовательского университета ИТМО Владимира Васильева назначили на пост почетного консула Уругвая в Петербурге.
"Представитель МИД Владимир Запевалов принял почетного консула Восточной Республики Уругвай. Васильева, которого поздравил с новым назначением и особо подчеркнул, что впервые в Петербурге на должность почетного консула назначен избранный в 2013 году почетный гражданин Северной столицы", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter представительства Министерства иностранных дел РФ в Санкт-Петербурге.
В ведомстве ТАСС пояснили, что до этого назначения в Петербурге не было консульского представителя Уругвая.
Васильев занимает пост ректора Университета ИТМО с 1996 года. Он также является вице-президентом Российского союза ректоров, председателем Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и членом-корреспондентом Российской академии наук. В 2000 году ему присвоили звание Заслуженного деятеля науки РФ.
В Петербурге сейчас работают 35 генеральных консульств, три отделения посольств (Белоруссия, КНДР и Киргизия), три почетных генеральных консула (Королевство Таиланд, Княжество Монако и Республика Филиппины), 25 почетных консулов, почетный вице-консул и четыре филиала международных организаций (Межпарламентская ассамблея стран СНГ, Европейский банк реконструкции и развития, Евразийский банк и Межпарламентская ассамблея Евразийского Экономического сообщества).
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