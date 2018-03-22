Ректора Университета ИТМО назначили на должность почетного консула Уругвая в Петербурге

"Представитель МИД Владимир Запевалов принял почетного консула Восточной Республики Уругвай. Васильева, которого поздравил с новым назначением и особо подчеркнул, что впервые в Петербурге на должность почетного консула назначен избранный в 2013 году почетный гражданин Северной столицы", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter представительства Министерства иностранных дел РФ в Санкт-Петербурге.

В ведомстве ТАСС пояснили, что до этого назначения в Петербурге не было консульского представителя Уругвая.