Дмитрий Азаров: «Нам удалось сформировать группы заинтересованных граждан»

В целом по Самарской области явка составила 66,91%, а наш регион вошёл в ТОП-10 по росту уровня поддержки действующего президента. Что касается явки, то она в Самарской области в сравнении с 2012 г. выросла более чем на 6%. Это лучший показатель по динамике среди 13 регионов, в которых осенью прошлого года произошла смена руководства. В сентябре 2017 г. врио губернатора Самарской области был назначен Дмитрий Азаров

Глава Самарской области поблагодарил всех жителей региона за активное участие в выборах, гражданскую активность, ответственность и патриотизм. «За эту избирательную кампанию мы провели большую работу по организации взаимодействия с людьми. Наши общественные советы начали работать эффективно, безусловно, с учетом мнений людей. Нам удалось сформировать по отраслям целые группы заинтересованных небезразличных граждан, которые проживают на территории Самарской области, готовых включаться в работу по претворению в жизнь Послания Президента РФ и содействовать социально-экономическому развитию региона, а значит, и всей страны. Нам крайне важно ни в коем случае не утратить выстроенные за этот период коммуникации с людьми, продолжить работу абсолютно в том же ритме. Это главный потенциал эффективного развития, эффективного государственного управления. Главный потенциал — это люди, которые активно включаются в работу. Поэтому мы не заканчиваем работу, у нас с сегодняшнего дня работа только начинается. Как вы знаете, Президентом поставлены масштабные задачи социального и экономического развития страны, задачи, которые требуют опережающего экономического роста. Роста, опережающего темпы, которые сегодня есть на мировом уровне. Для этого нам нужна полная мобилизация», — отметил Дмитрий Азаров.

Жители отмечают и резко возросшее внимание к Самарской области со стороны федеральных властей. По мнению экспертов-наблюдателей явка — это показатель эффективности работы региональной власти. Налаженный диалог с населением даёт свои плоды. Власти вышли в twitter, где в круглосуточном режиме общаются с жителями, создана рабочая группа по соцвыплатам, свои результаты дают и встречи с обманутыми дольщиками. В области растет количество спортивных и социально-значимых объектов.

Самарская область вошла в топ-15 регионов, лидирующих по динамике явки на выборах президента. Координатор по Самарскому району и наблюдатель Ирина Волкова поделилась своими наблюдениями по поводу рекордной явки

«На мой взгляд, причина в активной социальной предвыборной рекламе. Многим деликатно напомнили про гражданский долг. Как и во многих европейских странах, в регионе было беспрецедентное число иностранных наблюдателей», -отметила она. Большинство общественных наблюдателей не юристы, и не законники, поэтому предварительно их обучили, как грамотно вести наблюдение. «Отрадно, что многие были действительно заинтересованы в качестве своей работы, отпрашивались с работы, чтобы пройти обучение, в чём могут быть нарушения на выборах, на что обращать внимание», — поделилась общественник.

Наблюдатель из п. Приволжский Евгений Гришин считает, что на явку повлияла осознанность наших граждан:

«Очень многие пришли, чтобы исполнить свой гражданский долг. Ведь это выборы президента. Особенно активны были молодёжь и пожилые люди. Очень востребованной и удобной оказалась новая система голосования, не по месту прописки. Довольно много граждан приходило на наш участок с открепительными листами, говорили спасибо за эту систему. Это очень открытые выборы — все участки были оборудованы видеокамерами, дежурили наблюдатели. Безусловно, это дисциплинировало избирательную комиссию. Мы не выявили ни каких нарушений, в том числе и касательно свободного волеизъявления граждан. Думаю, на высокую явку повлияла мощная грамотно выстроенная предвыборная агитация по телевидению и в социальных сетях».