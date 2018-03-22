Зоозащитник и чиновники поговорили о собачьей жизни

Эксперты «ВМ» обсудили на круглом столе в редакции состояние дел с бездомными бродячими животными в столице. Нужно выяснить, кто и каким способом избавит улицы мегаполиса от бродячих псов.

Трагедия молодого человека, который неделю назад защитил беременную женщину от стаи бродячих псов в Подмосковье , но при этом сам был загрызен насмерть, взбудоражила общество. Опасность и заболевания, исходящие от стай одичавших зверей, обживших помойки и стройплощадки, закоулки гаражных стоянок, обсуждаются повсюду.

Как избавить от них улицы мегаполиса? Как при этом соблюсти нормы гуманности, но обезопасить людей? В Москве с 2000 года была принята своя программа, которая не только более-менее соблюдалась, но и финансировалась из столичного бюджета. На отлов, стерилизацию, вакцинацию и содержание собак в 13 существующих государственных приютах и тех частных, что выиграли конкурс. По данным председателя Комиссии по экологической политике Мосгордумы депутата Зои Зотовой город ежегодно тратит 650-900 млн рублей на бесприютных собак.

Столичный опыт нужен регионам

По словам Зотовой, в Москве целенаправленно избавились от стай бродячих собак, которых в 90-е годы было порядка 30 тысяч! А к 2017-му осталось всего около двух тысяч. Есть городской регламент, по которому домашними животными занимаются управы, префектуры и департамент ЖКХ.

Дикими животными, соответственно, Департамент природопользования и охраны окружающей среды. — Если вы увидели такое животное, надо позвонить в управу и сделать заявку по телефону, она будет зафиксирована и по ней выедет бригада из трех человек — ветеринар, ловец собак и водитель, — пояснила депутат. — Можно звонить не в управу, а в Единую диспетчерскую. Собака будет отправлена на стерилизацию и вакцинацию, затем в карантин и приют пожизненно, либо пока ее не заберут в дом. 20 процентов таких животных москвичи берут домой.

В столице сейчас существует 280 ветеринарных клиник и приюты работают с ними в контакте. По данным депутата, собаки содержатся раздельно, специалистов-ветеринаров и волонтеров (их права и обязанности прописаны в городском регламенте, — «ВМ») для наблюдения хватает.

— За 20 лет Москва сделала огромный шаг вперед и она может быть ориентиром для других регионов, — считает вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев. — Московский опыт был первым и разработанные в городе документы, регламенты должны стать для других регионов примером. В том числе, в запрете жестокого отношения (отстрела, усыпления без медицинских показаний, — «ВМ»). Старший волонтер Благотворительного фонда «В добрые руки» Светлана Попова , которая непосредственно занимается приютами, считает, что огромные государственные приюты на 1-1,5 тысячи собак, это «концлагеря». Она предлагает разбить их на 5-8 мелких приютов, где волонтеры, врачи и специалисты смогут заботиться о каждой собаке.

Эксперты вспомнили предложение депутата Госдумы , бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко , предлагавшего усыплять инъекциями бездомных псов. Специалисты сообща отвергают эту идею, как негуманную.

Беззащитные волонтеры и приютские коммерсанты

Однако, не все радужно. Так, права волонтеров наблюдать за работой приютов существуют только на бумаге. Все зависит в каждом конкретном случае от отношений с владельцами или руководством. Так, ветеринарный врач и депутат муниципального округа «Тверской» ЦАО столицы Денис Середа считает, что сейчас у волонтеров, у общественности нет рычагов контроля в отношении администраций или владельцев приютов. Он настаивает на том, чтобы контролем за содержанием собак занимались общественные организации.

— Есть только «прийти и посмотреть», но нет системной работы, — говорит Середа. — Нет биологов, специалистов по зоогигиене, которые имели бы право не только прийти в частный приют, но и если увидят неудовлетворительное, жестокое содержание животных, то передать тендер другому.

Адвокат Марианна Комаровская, член Коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры», занимающаяся делами волонтеров, пожаловалась, что Комитет ветеринарии Москвы даже не отвечает на письменные обращения. В том числе, коллективные. Хотя такого права — не ответить, у чиновников по закону нет. Зато сотрудники этого комитета выезжают в приюты для животных два раза в год, а «между этими приездами может происходить все что угодно».

— У нас общественный, волонтерский контроль, хоть и закреплен в бумагах, приходит в приюты со связанными руками, их шантажирует администрация, — рассказала Комаровская. — Например, как в том приюте БАНО «ЭКО», где собак кормили опилками вместо еды.

Напомним, скандал с Благотворительной автономной некоммерческой организацией по спасению животных «ЭКО» (БАНО «ЭКО») разразился после того, как волонтеры обнаружили в приюте трупы 300 собак и мешок мертвых кошек. Это произошло в 2016 году, а до этого БАНО неоднократно выигрывало тендеры на право содержания бесхозных животных у Юго-Восточного округа столицы. Жуткая история положила конец заработкам на убийстве и мучениях животных.

— Если я неугодна администрации, меня сразу же перестают пускать в приют, — заявила волонтер Светлана Попова. — Это я говорю, как волонтер со стажем. Чтобы пристроить на руки приютскую собаку, их иногда даже выкрадывать приходиться!

Вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев предлагает обязательно ставить в приютах видео-камеры, чтобы видеть, что там на самом деле происходит, как расходуются бюджетные деньги, как содержатся животные. Глава региональной общественной организации зоозащиты «Экология человека» Татьяна Королева рассказала об опыте Московской области. Там бродячих животных после отлова стерилизуют, вакцинируют и отпускают обратно на улицу.

— Конечно, работа волонтеров очень сильно зависит от отношения с администрацией приюта, — подтверждает Королева. — И если руководство приюта намерено много зарабатывать на снижении качества и цены рациона, лекарств, воды, оплате стерилизации, то оно может просто прогнать волонтеров. Несмотря на то, что в документах прописан общественный контроль.

Мы в ответе за тех, кого приручили

Королева предложила правительству Москвы , чиновникам заняться оптимизацией расходов по статье безнадзорных животных. Все просто: надо через социальную рекламу на телевидении побудить самих хозяев животных стать более ответственными. Например, самим заниматься стерилизацией или брать в свой дом собак из приютов. Ведь у многих жителей Новой Москвы — обширные домохозяйства, где всегда найдется место для пары даже крупных собак. А расходы бюджета значительно снизятся, если владельцы собак станут ответственными, считает она.

Ведь за появлением диких стай изначально стоит бездушный хозяин, выбрасывающий животное на улицу. Или заводчик, который отбраковал таким варварским образом часть щенков. Или «безумные бабушки», которые держат дома десятки собак в абсолютно антисанитарных, конечно, условиях. Потом эти животные оказываются на улице. Дмитрий Середа, ветврач, уверен — нужна обучающая реклама для хозяев по содержанию собак и ответственности за нарушения.

По мнению экспертов, собак необходимо регистрировать и чипировать, но для этого нужен работающий федеральный закон «Об ответственном отношении к животным». Сейчас его только обсуждают в Госдуме. Также необходима единая база животных и в этом согласны все эксперты. Как считает адвокат Марианна Комаровская: нужна развернутая законодательная система, которая полностью регулирует содержание животных — от поводков до налогов.

— Регистрация животных требует серьезных вложений на федеральном уровне, — говорит зоозащитник Кирилл Горячев. — Но без регистрации нет никакой ответственности за покусанных людей, выброшенных собак. Пока нет закона, нет и документов муниципального уровня. Собаки могут быть бездомными, но они не должны быть безнадзорными!

Пока же в городской агломерации есть экологическая ниша для бездомных животных, избавиться от них полностью невозможно. Важно не количество бездомных собак, а их качество: чтобы они людей не кусали, не пугали детей, не разносили заболевания. То есть, надо уйти от стремления к количественным показателям, уверены зоозащитники.

— Собака должна жить дома, она как член семьи, — считает депутат, глава Комиссии по экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова. — Если ее выкинули, хозяин должен понести ответственность, а собака — достойно жить в приюте. Отстреливать их запрещено и слухи о том, что их, якобы, убивают перед футбольным чемпионатом — не более, чем слухи.