«Нижегородский водоканал» побил рекорд по качеству питьевой воды

Эксперты полагают, что человеку нужно выпивать около двух литров воды в день. Регулярное поддержание водного баланса в организме способствует улучшению состояния кожи, волос и зубов, а также нормальному функционированию обмена веществ. В связи с этим, остро встает вопрос качества питьевой воды, поскольку от этого напрямую зависит жизнь и здоровье человека.

В «Нижегородском водоканале» к системам очистки воды относятся предельно серьезно. Так, на Слудинской водопроводной станции внедрены самые передовые очистные технологии: с момента водозабора в реке Оке и до попадания в водопроводный кран вода проходит несколько этапов очистки. Станция снабжает водой Нижегородский и Советский районы города.

Стадия водоподготовки включает в себя предварительную аммонизацию, первичное озонирование и хлорирование в контактной камере, а также обработку реагентами.

На станции используется двухступенчатая очистная система: на первом этапе вода поступает в отстойники, на втором — в скорые однослойные фильтры. В ходе вторичного обеззараживания происходит обработка воды гипохлоритом натрия, после чего она поступает в специальные резервуары.

Заключительный этап — обработка ультрафиолетом. Комплекс УФ-обеззараживания включает в себя три установки по 156 ламп каждая. Ультрафиолетовое излучение убивает 99,9% опасных бактерий и вирусов, которые не были уничтожены в процессе предыдущих стадий водообработки.

«У нас промышленный город, поэтому системам очистки воды необходимо уделять должное внимание. Не во всех городах используется озонирование совместно с ультрафиолетовым обеззараживанием. Нижний Новгород — один из немногих городов с высокотехнологичной обработкой питьевой воды», — отметил начальник Нагорного цеха водоснабжения Дмитрий Панков

Центральная лаборатория «Нижегородского Водоканала» осуществляет круглосуточный плановый контроль качества питьевой воды. Как пояснила начальник лаборатории Екатерина Маркова , воду проверяют на микробиологические и химические показатели два раза в сутки.

По словам заместителя начальника отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Юлии Никитиной, ежегодно в Нижнем Новгороде проводится порядка семи тысяч исследований качества питьевой воды.

«Все население города обеспечено питьевой водой, которая по всем показателям относится к доброкачественной. При этом показатели качества нижегородской воды лучше, чем среднероссийские», — рассказала Никитина.

Директор по эксплуатации сетей и сооружений предприятия Владимир Шацков отмечает: «В 2017 году был побит очередной рекорд, достигнуты лучшие показатели качества питьевой воды».

Согласно данным статистики, в прошлом году процент нестандартности по микробиологическим показателям составил всего около полутора процентов. Такие результаты являются лучшими за всю историю водоснабжения Нижнего Новгорода.

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