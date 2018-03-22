Ещё
Какие звезды Голливуда могли бы называться русскими
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Какие звезды Голливуда могли бы называться русскими 

Русская Семерка 46 минут назад
Фото: Русская Семерка
То, что Голливуд был создан эмигрантами Российской империи, — ни для кого не секрет. Среди деятелей первой величины американской «фабрики грез», а также «счастливчиков» мировой эстрады и сейчас есть суперзвезды с русскими корнями.
Леонардо ди Каприо
Любимец публики Леонардо, как он сам заявил при разговоре с Владимиром Путиным, «не на четверть, а наполовину русский». Русскими корнями он обязан своей матери Ирмелин ди Каприо, а точнее ее родителям. Его бабушка Елена Степановна Смирнова переехала в Германию из СССР приблизительно 50 лет назад, где вышла замуж за Вильгельма Индербиркена. Несмотря на то, что ничего в фамилии деда не свидетельствует о его русском происхождении, сам ди Каприо неоднократно называл его нашим соотечественником. [С-BLOCK]
Сам Леонардо известен за свою любовь к русской культуре и кинематографу XX века, в особенности к творчеству Эйзенштейна, Тарковского и Параджанова.
Стивен Спилберг
Родословная создателя «Звездных войн» и «Приключений Индианы Джонса» происходит из польских и русских евреев. Родители его отца — Самюэль Спилберг и Ребекка Чечвик оба были рождены в России, а по материнской линии дед Филипп Поснер родился в дореволюционной Одессе в 1884 году. «В первую очередь, я русский», — рассказал сам режиссер на интервью, посвященному премьере фильма «Индиана Джонс и Хрустальный череп». Хотя это не помешало ему в очередной раз изобразить русских как главных злодеев. «Все дело в историческом периоде, мы снимали 1957 год, когда Холодная война была в самом разгаре», — пояснил Спилберг. [С-BLOCK]
Натали Вуд
Королевой Голливуда не скрывающей своих русских корней была Натали Вуд, главная героиня знаменитого фильма 60-х «Большие гонки». Ее настоящее имя Наталья Николаевна Захаренко. В годы революции ее родители сбежали из Хабаровска во Владивосток, потом в Китай, а оттуда в Сан-Франциско. Там и родилась в 1938 году Наталья. Дочь русского инженера и дворянки прекрасно говорила, как по-английски, так и по-русски. Как в русской, так и в иностранной прессе постоянно упоминается, что она считала себя «очень русской».
Майкл Дуглас
Что отец, что сын успели оставить значительный след в истории голливудского кинематографа. Кирк Дуглас, отец Майкла был урожденным Иссуром Даниловичем-Демским. В свою очередь, его отец был в какой-то степени русским дезертиром — он сбежал из Российской империи, чтобы избежать участия в русско-японской войне. В эмиграции он «американизировал» родовое имя, сделавшись Демскими (Demsky), а вот уже Кирк и впоследствии Майкл, сменили ее на «Дуглас».
Русская Семерка: последние новости
Самые худшие правители в истории России Кто является главным виновником Хатыни Стансы Цзяна – самая загадочная книга в истории человечества
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии167
Угрозы дошли до российской разведки87
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию137
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Мэй может остаться без поддержки73
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение