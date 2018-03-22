Какие звезды Голливуда могли бы называться русскими

То, что Голливуд был создан эмигрантами Российской империи, — ни для кого не секрет. Среди деятелей первой величины американской «фабрики грез», а также «счастливчиков» мировой эстрады и сейчас есть суперзвезды с русскими корнями.

Любимец публики Леонардо, как он сам заявил при разговоре с Владимиром Путиным , «не на четверть, а наполовину русский». Русскими корнями он обязан своей матери Ирмелин ди Каприо, а точнее ее родителям. Его бабушка Елена Степановна Смирнова переехала в Германию из СССР приблизительно 50 лет назад, где вышла замуж за Вильгельма Индербиркена. Несмотря на то, что ничего в фамилии деда не свидетельствует о его русском происхождении, сам ди Каприо неоднократно называл его нашим соотечественником. [С-BLOCK]

Сам Леонардо известен за свою любовь к русской культуре и кинематографу XX века, в особенности к творчеству Эйзенштейна, Тарковского и Параджанова.

Родословная создателя «Звездных войн» и «Приключений Индианы Джонса» происходит из польских и русских евреев. Родители его отца — Самюэль Спилберг и Ребекка Чечвик оба были рождены в России , а по материнской линии дед Филипп Поснер родился в дореволюционной Одессе в 1884 году. «В первую очередь, я русский», — рассказал сам режиссер на интервью, посвященному премьере фильма «Индиана Джонс и Хрустальный череп». Хотя это не помешало ему в очередной раз изобразить русских как главных злодеев. «Все дело в историческом периоде, мы снимали 1957 год, когда Холодная война была в самом разгаре», — пояснил Спилберг. [С-BLOCK]

Королевой Голливуда не скрывающей своих русских корней была Натали Вуд, главная героиня знаменитого фильма 60-х «Большие гонки». Ее настоящее имя Наталья Николаевна Захаренко . В годы революции ее родители сбежали из Хабаровска во Владивосток , потом в Китай , а оттуда в Сан-Франциско . Там и родилась в 1938 году Наталья. Дочь русского инженера и дворянки прекрасно говорила, как по-английски, так и по-русски. Как в русской, так и в иностранной прессе постоянно упоминается, что она считала себя «очень русской».