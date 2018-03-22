В Твери состоялся совместный инструктаж нарядов полиции

На площадке у спорткомплекса «Юбилейный» состоялся совместный инструктаж нарядов комплексных сил полиции, задействованных в системе единой дислокации на территории города Твери

В мероприятии принимали участие подразделения городского Управления МВД России , а также сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы, спецбатальона дорожно-патрульной службы ГИБДД города Твери, участковые уполномоченные полиции, сотрудники кинологической службы, представители добровольной народной дружины, управления Росгвардии по Тверской области , а также руководство городской полиции.

В ходе сбора осуществлялась проверка личного состава, его экипировка и внешний вид, знание нормативной базы, а также укомплектованность служебного транспорта, проверка его технического состояния и путевой документации. Сотрудникам были доведены ориентировки, а также информация об оперативной обстановке и результатах работы за прошедшие сутки.

Кроме того, руководители УМВД России по городу Твери вручили благодарственные письма сотрудникам добровольной народной дружины за активное участие в обеспечении общественного порядка в период проведения массовых мероприятий.

«Главной целью единого инструктажа полицейских является совершенствование взаимодействия между патрульными нарядами в обеспечении правопорядка на улицах и в общественных местах, повышение эффективности работы комплексных сил полиции по выявлению правонарушений и раскрытию преступлений, в том числе, по горячим следам», пояснил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Георгий Панцхава.