Россия и Чехия увеличили товарооборот на 35,3% по итогам 2017 года

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в области промышленности, а также проведение 11-го заседания Межправительственной Российско-Чешской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству летом-осенью 2018 года в Чешской Республике.

Кроме того, было отмечено, что Чехия остается традиционно приоритетным партнёром для России, экономические отношения с которым из года в год демонстрируют позитивную динамику. Так, по итогам 2017 года российско-чешский товарооборот увеличился по сравнению с 2016 годом на 35,3% и составил 7,4 млрд долл.

Георгий Каламанов подчеркнул, что промышленное взаимодействие характеризуется стратегическим партнерством в ключевых отраслях. Так, продолжается реализация совместных инвестиционных проектов в области легкой и автомобильной промышленности, сельскохозяйственного машиностроения, авиастроения.

«Успешным примером локализации производства в России является завод АО «ГРС Урал» (российско-чешское СП) по производству станков «тяжелого» класса. Продукция предприятия признана российской. Рассчитываем, что и другие чешские станкостроительные предприятия последуют этому примеру и примут решение в пользу глубокой локализации на территории Российской Федерации», — сказал замглавы Минпромторга России

В части сотрудничества в области выставочно-ярмарочной деятельности российская делегация информировала об участии России в 60-й машиностроительной выставке MSV-2018 ( г. Брно ) с коллективной экспозицией отечественных экспортеров.

Кроме того, чешская сторона была приглашена принять участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» (9-12 июля, г. Екатеринбург ).

«Вот уже несколько лет подряд чешская делегация принимает участие в мероприятиях данной выставки на уровне курирующего Министра, организует экспозиции. Рассчитываем, что и в этом году чешские партнеры будут представлены на ИННОПРОМе» — отметил Георгий Каламанов.

В ходе встречи с заместителем Министра иностранных дел Чешской Республики Мартином Тлапой состоялась презентация российской заявки на право проведения в г. Екатеринбурге Всемирной выставки «Экспо-2025».