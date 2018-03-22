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В марте в Перми объявят конкурс на право достроить крематорий
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В марте в Перми объявят конкурс на право достроить крематорий 

АиФ Пермь 53 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
В администрации Перми завершилась работа по определению условий концессии по строительству крематория на кладбище «Восточное».
Как сообщили в департаменте имущественных отношений администрации Перми, не позднее 27 марта на официальном сайте будет объявлен конкурс на право заключения концессионного соглашения.
Инвестору необходимо достроить и ввести в эксплуатацию комплекс крематория по проектной документации не позднее трёх лет с даты подписания соглашения.
В администрации пояснили, что проект можно возвести в два этапа. На первом этапе инвестору нужно закончить работы в здании, выполнить подключение к сетям и ввести крематорий в эксплуатацию. Кроме того, необходимо построить колумбарные стены на пять тысяч ячеек, две кремационные печи и благоустроить территорию.
На втором этапе концессионер должен возвести ещё две печи и стены на 10180 ячеек, а также завершить работы по благоустройству территории.
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