В марте в Перми объявят конкурс на право достроить крематорий

В администрации Перми завершилась работа по определению условий концессии по строительству крематория на кладбище «Восточное».

Как сообщили в департаменте имущественных отношений администрации Перми, не позднее 27 марта на официальном сайте будет объявлен конкурс на право заключения концессионного соглашения.

Инвестору необходимо достроить и ввести в эксплуатацию комплекс крематория по проектной документации не позднее трёх лет с даты подписания соглашения.

В администрации пояснили, что проект можно возвести в два этапа. На первом этапе инвестору нужно закончить работы в здании, выполнить подключение к сетям и ввести крематорий в эксплуатацию. Кроме того, необходимо построить колумбарные стены на пять тысяч ячеек, две кремационные печи и благоустроить территорию.

На втором этапе концессионер должен возвести ещё две печи и стены на 10180 ячеек, а также завершить работы по благоустройству территории.