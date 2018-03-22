Жители Ярославля выбрали парк для благоустройства в 2018 году

ЯРОСЛАВЛЬ , 22 марта. / ТАСС /. Парк «Нефтяник» в Красноперекопском районе Ярославля благоустроят по итогам голосования 18 марта, в котором ярославцам предлагали выбрать проекты благоустройства городских территорий. Об этом ТАСС сообщил руководитель проектного офиса «Решаем вместе» Евгений Чуркин.

"Решаем вместе" — программа по формированию комфортной городской среды, которую второй год реализуют в Ярославской области . В 2017 году объектами благоустройства были дома и придомовые территории, теперь горожане выбрали, как изменятся общественные пространства.

"На заседании общественной комиссии мы подвели итоги голосования за общественные территории в рамках проекта «Решаем вместе». Всего в Ярославле проголосовало более 193,7 тыс. человек. Первое место занял проект по благоустройству парка «Нефтяник» в Красноперекопском районе, за него проголосовали 57,1 тыс. ярославцев. Он будет благоустроен в 2018 году", — сказал Чуркин.

В парке планируется создать комфортную прогулочную зону, произвести зонирование территории, установить современную детскую площадку.

Всего горожанам предложили 18 дизайн-проектов, по три на территории каждого района Ярославля. Как пояснил Чуркин, по итогам голосования определились шесть лучших проектов: победивший проект реализуют в этом году, остальные пять проектов воплотят до 2022 года. Пункты для голосования «Решаем вместе» размещались в одном здании с избирательными участками на выборах президента России.