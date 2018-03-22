«Балтика-Самара» на 17% снизила потребление воды

Согласно данным ООН, экологический ущерб, сопряженный с изменением климата, ведет к кризисам, связанным с водными ресурсами. Поэтому забота об экосистемах и принятие решений с учетом природных факторов позволит избежать проблем с водой, необходимой для жизни, здоровья людей и социально-экономического развития общества.

Программа устойчивого развития Carlsberg Group и «Балтики» «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего» разработана с учетом целей ООН в данной области, в том числе 6-й из них − по обеспечению наличия и рациональному использованию водных ресурсов и санитарии для всех к 2030 году. Данная цель включает задачу − сократить потери воды, которая может быть утилизирована и увеличить объемы переработки и очистки воды.

В этой связи Carlsberg Group взяла на себя обязательства до 2030 года вдвое сократить потребление воды на пивоварнях компании, а в более долгосрочной перспективе — свести к нулю потери воды.

Одним из шагов «Балтики» к достижению цели Carlsberg Group стало начало строительства в 2017 году очистных сооружений сточных вод на трех производственных площадках — в Санкт-Петербурге Новосибирске и Ростове-на-Дону. Общий объем инвестиций только за прошлый год составил около 690 млн рублей.

Все три комплекса оснастят энергосберегающим оборудованием и установками для сбора биогаза, который будет применяться как альтернативный источник энергии. В филиале «Балтике-Самара» уже действуют БОС, в строительство которых компания инвестировала 3,8 млн долларов, а в модернизацию и открытие их второй очереди при расширении производства — еще 8,5 млн евро. БОС обеспечивают высокую степень очистки стоков благодаря многоступенчатой системе, включающей новейшие биотехнологии, перед их подачей в коммунальную инфраструктуру.

"Балтика-Самара" стал первым заводом компании, где на очистных сооружениях была установлена система, позволяющая значительно экономить водные ресурсы путем повторного использования очищенной воды с биологических очистных сооружений (БОС) для технических нужд в котельной и холодильно-компрессорной станции (ХКС) завода. «Балтика» прорабатывает возможность реализации подобной схемы и на других заводах компании.

В филиале реализуются и другие инициативы по увеличению объемов оборотного и повторного водоснабжения для технических нужд.

Благодаря различным мероприятиям завод «Балтика-Самара» в 2017 году на 17% снизил удельный показатель потребления воды по сравнению с 2010 годом.

В компании также разработан калькулятор водного баланса пивоварни, который позволяет более точно планировать нагрев и потребление воды на производстве.