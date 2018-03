Twix и BBDO Moscow запустили селфи-противостояние

BBDO Moscow и команда бренда Twix (Mars Inc.) запустили digital-кампанию «Сделай Twix-селфи и узнай, с какой стороны ты лучше!». Сотни тысяч пользователей уже протестировали новую активацию от бренда.

Кампания основана на традиционной платформе бренда «Попробуй обе и реши, на чьей стороне ты?» — вечный спор о том, какая из двух палочек Twix лучше. Креативная команда BBDO Moscow трансформировала эту идею в противостояние двух селфи, «правого» и «левого», чтобы вовлечь людей в эту шутливую борьбу.

Программа зеркально отобразит левую и правую половину лица и создаст с одной стороны — идеальное селфи, а с другой — совершенный портрет.

Основная цель данного проекта — рассказать о платформе бренда аудитории в возрастном диапазоне 14−30 лет, которая живет в интернете и не смотрит телевизор. Поэтому реализация кампании сосредоточена исключительно в digital-каналах.

«Чтобы обеспечить необходимые параметры охвата и медийную механику, было принято решение о партнерстве с площадкой Mail.ru . На сайте появился спецпроект, в рамках которого мы предлагаем каждому пользователю сделать или загрузить своё фото, создать из левой и правой половины лица два портрета и решить, с какой стороны он лучше», — рассказывает Екатерина Коротеева, старший бренд-менеджер компании Mars.

Важной частью анонсирования проекта стали лидеры мнений и «эксперты в области селфи» — известные инстаграм— и видеоблогеры. В кампании задействованы актриса Анна Хилькевич , видеоблогеры Николай Соболев , ЯнГо и Алена Венум, а также звезды инстаграма: Ида Галич и Натали Ящук.

Несмотря на то, что запуск кампании состоялся не так давно, сотни тысяч пользователей уже провели в среднем больше 2 минут на странице спецпроекта, поделившись со своими друзьями в социальных сетях десятками тысяч селфи.

«Мы с самого начала понимали, что найденный нами инсайт максимально точно доносит суть платформы бренда про абсурдное противостояние, а впечатляющие качественные показатели уже на первых неделях кампании показали, что мы реализовали задумку в очень нативном для аудитории формате», — поясняет Алексей Федоров , креативный директор агентства BBDO Moscow.

А вы знаете, что лицо любого человека асимметрично и проявляет разные черты характера его владельца? Посмотрите и скажите с какой стороной мне повезло больше? вы можете тоже поверить свои половинки, TWIX SELFI вам в помощь? https://twix.kino.mail.ru/ А еще говорят мало половин? #твиксселфи

A post shared by Анна Хилькевич (@annakhilkevich) on Mar 9, 2018 at 8:07am PST Состав творческой группы:

Mars (клиент)

Екатерина Коротеева — старший бренд-менеджер Ирина Кабанова — бренд-менеджер

BBDO Moscow (креатив)

Medicom, Starcom (медиапланирование, закупки)