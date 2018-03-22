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Почтальонша из Костромы за три дня прогуляла 100 тысяч рублей
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Почтальонша из Костромы за три дня прогуляла 100 тысяч рублей 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Костромской почтальонше вскружили голову деньги, узнал KOSTROMA.TODAY. Началось все с ее исчезновения.
Заявление о пропаже почтальона поступило в дежурную часть полиции города Кострома.
Во время проверки выяснилось, что 24-летняя девушка проработала в должности почтальона 3 дня, а в день исчезновения ей выдали 180 тысяч рублей. Эти деньги она должна была разнести пенсионерам Костромы.
Полицейские приступили к розыску пропавшей девушки. В итоге ее нашли в Шарье.
Во время разговора с полицейскими она рассказала, что в тот день не пошла к пенсионерам, а отправилась кутить.
По информации пресс-службы регионального УМВД, на присвоенные деньги она купила себе дорогую одежду, косметику и отдала накопившиеся долги. Кроме того, она успела попутешествовать: девушка посетила несколько райцентров области. Ездила она туда исключительно на такси. В итоге за три дня почтальонша потратила 100 тысяч рублей.
В отделе полиции костромичке стало стыдно — она раскаялась и пообещала возместить ущерб.
Несмотря на это, против девушки возбудили уголовное дело.
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