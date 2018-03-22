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На Ставрополье бригады медиков выезжают в отдаленные села
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На Ставрополье бригады медиков выезжают в отдаленные села 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Начиная с января, от 250 до 290 бригад медиков каждый месяц выезжают в глубинку, сообщил STAV.AIF.RU министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров.
Очередной выезд запланирован на 15 апреля.
Виктор Мажаров подчеркнул, что проведение обследований и консультаций в выходные дни способствуют большей доступности их для населения.
Дополнительно организуют выезды и в будни.
«С начала года на таких приемах в крае побывали более 70 тысяч человек», — уточнил министр.
Для жителей отдаленных населенных пунктов с малой численностью населения продолжается проект по проведению выездных консультаций специалистов краевых и районных лечебных учреждений.
График посещения территорий края врачами узких специализаций расписан на весь год.
Капитальный ремонт в 2018 году проводят в 54 медучреждениях городов и районов края.
На эти цели предусмотрено 740 млн рублей.
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