На Ставрополье бригады медиков выезжают в отдаленные села

Виктор Мажаров. Начиная с января, от 250 до 290 бригад медиков каждый месяц выезжают в глубинку, сообщил STAV.AIF.RU министр здравоохранения Ставропольского края

Очередной выезд запланирован на 15 апреля.

Виктор Мажаров подчеркнул, что проведение обследований и консультаций в выходные дни способствуют большей доступности их для населения.

Дополнительно организуют выезды и в будни.

«С начала года на таких приемах в крае побывали более 70 тысяч человек», — уточнил министр.

Для жителей отдаленных населенных пунктов с малой численностью населения продолжается проект по проведению выездных консультаций специалистов краевых и районных лечебных учреждений.

График посещения территорий края врачами узких специализаций расписан на весь год.

Капитальный ремонт в 2018 году проводят в 54 медучреждениях городов и районов края.

На эти цели предусмотрено 740 млн рублей.