Анджелина Джоли снова пугает худобой

Несмотря на уверенность поклонников звезд, что их кумиры ведут какой-то особый образ жизни, это совсем не так. Как и обычные люди, они встречаются с друзьями, ходят в рестораны или гуляют со своими детьми. Исключение не составляет и Анджелина Джоли

На днях проворные папарацци сумели заснять звезду на прогулке со своими дочерями Захарой и Вивьен. Снимки тут же пошли «гулять» по Сети и стали предметом жарких обсуждений.

Внимание пользователей привлекла одежда трио. Дело в том, что девочки были одеты почти по-летнему: Вивьен для прогулки выбрала яркую футболку с принтом, а Захара — толстовку. На их фоне Джоли, кутающаяся в черное пальто, выглядела несколько озябшей и изможденной.

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Фанаты звезды начали бить тревогу. Они отметили, что Джоли, как мороженое, которое она и ее дети поглощали во время прогулки, тает на глазах. Тот факт, что актриса не ограничивает себя в калориях, их нисколько не успокоил. Поклонники актрисы сочли, что она опять сильно похудела и начали всерьез опасаться за ее здоровье.

Они отметили, что Джоли, по всей вероятности, и кутается в пальто, так как ей холодно и организм сам по себе не может дать нужное тепло. В своих комментариях они обратились к актрисе с просьбой перестать себя истязать и посоветовали не боятся набрать пару-тройку килограмм, так как от этого она станет только краше, пишет сайт Dni.ru.