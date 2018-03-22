В Оренбурге обсудили проблемы работы общественного транспорта 

Ее возглавила министр экономического развития Оренбургской области Наталья Безбородова. Эксперты обсудили вопросв, которые требуют первоочередного решения.
Следующее заседание состоится в апреле, администрация Оренбурга должна представить проект стратегии разивтия транспорта в городе.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Оренбурге совещание по развитию пассажирского транспорта закончилось скандалом: губернатор Юрий Берг в итоге рекомендовал градоначальнику найти нового директора МКП «Оренбургские пассажирские перевозки».
Во время совещания губернатор высказал претензии к работе общественного транспорта и деятельности муниципального предприятия. Глава МКП Артем Сафиуллин прервал речь Берга, после чего тот попросил его покинуть зал, а мэру города Евгению Арапову рекомендовал найти нового руководителя, пишет ria56.ru.