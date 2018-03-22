В Оренбурге обсудили проблемы работы общественного транспорта 

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Сотрудники ФСИН получат больше социальных гарантий

МВД не намерено автоматически продлевать водительские права

23 ребенка были госпитализированы в Волоколамске из-за выброса сероводорода на свалке «Ядрово»