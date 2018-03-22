Оппозиционер Яшин сдал собственную бабушку в дом престарелых

Столичный муниципальный депутат, лидер оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин , который известен в том числе призывами к борьбе за права стариков, как оказалось, отправил собственную бабушку Александру Яшину в дом престарелых. По словам самой Яшиной, внук ее не навещает. Зато, по некоторым данным, он завладел ее двухкомнатной московской квартирой.

Как сообщил в четверг Лайф, 84-летняя Александра Дмитриевна Яшина находится в одном из домов престарелых в Красногорском районе. Условия проживания в двухэтажном доме престарелых под названием «Гостеприимный» оставляют желать лучшего: пациенты между собой называют его «тюрьмой», сетуют на тошнотворный запах и гнетущую атмосферу, а персонал гордится тем, как пишет издание, что за последние четыре месяца никто в пансионате не умер.

«Внутри в нос сразу же бьет резкий и неприятный запах. Сама обитель состоит из нескольких зон. Первый этаж для тех, кто может передвигаться самостоятельно, — дойти до туалета и столовой, выйти в общую комнату и включить телевизор. На первом этаже находятся комнаты, где живут по 3-4 человека. Есть обычные палаты, где стоят кровати, небольшой шкаф для хранения памперсов, пеленок, таблеток, витаминов. А есть и койко-места: в коридоре вместо стен натянуты шторки, за которыми и стоят кровати. Удобства минимальные, но бабушки как-то доживают. Старики только жалуются на запах, потому что кто-то ходит под себя или в биотуалет, а персонал все это выносит и меняет белье не всегда вовремя», — пишет репортер издания.

Сама же Александра Яшина сетует, что ее никто из родственников не проведывает. «Зачем им за мной ухаживать?», — задалась она вопросом в разговоре с журналистом, добавив о самом Илье Яшине, что он «пока не приходит. Все, что ему надо было, все взял».

«Самое страшное, что Александра Дмитриевна понимает, что здесь она встретит свою смерть, и спокойно говорит о том, какая ей разница, где ее положат в гроб, — здесь или дома», — пишет издание.

По оценкам журналистов, двухкомнатная квартира у метро «Планерная», которую оппозиционер унаследовал от оставленной в приюте бабушки, оценивается примерно в 7-8 млнрублей.

В своем видеоролике Яшин подтвердил, что его бабушка находится в приюте, но по его мнению — ей там лучше.

На публике Яшин не раз выступал ранее в роли борца за права стариков, например, в ходе избирательной кампании в Костромской области в 2015 году. «Мы прибавим пенсии. 6–8 тысяч в Костромской области. Я даже не сравниваю с Москвой , где пенсии 24 тысячи», — цитирует Лайф слова Яшина, прозвучавшие ранее на предвыборных дебатах.

Как писала газета ВЗГЛЯД , Илья Яшин регулярно попадает в скандалы, его не раз обвиняли в аморальном поведении. В этой связи раздражение вызывал Яшин даже у женского крыла внутри самой же оппозиции. Главный редактор « The New Times Евгения Альбац в своем «Твиттере» в прошлом году осудила сексизм Яшина и его комплексы в публичном диалоге с бывшей пресс-секретаршей Навального, ныне — эмигранткой Анной Ведутой.