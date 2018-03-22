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«БАРС Груп» подвела итоги 2017 года
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«БАРС Груп» подвела итоги 2017 года 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Выручка «БАРС Груп», дочерней компании Национального Центра Информатизации (НЦИ), по итогам 2017 года превысила 2,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 17%. По итогам года компания расширила линейку ИТ-решений для государственных органов и укрепила компетенции в работе с корпоративными заказчиками.
Ростех разрабатывает ИТ-решения и осуществляет проекты комплексной информатизации для повышения эффективности работы бизнеса и государственных органов. На сегодняшний день Ростех уже реализовал более 1000 проектов во всех регионах страны.
ИТ-программы, разработанные НЦИ и его дочерней компанией «БАРС Груп», помогают систематизировать большой объем информации, увеличивают скорость ее передачи и обработки, а главное качественно улучшают работу систем в интересах людей.
В прошлом году «БАРС Груп» расширила линейку решений для федеральных заказчиков, разработав третью по счету государственную информационную систему — ФГИС «Ценообразование в строительстве» по заказу Главгосэкспертизы России. Также компания продолжила развивать ГИС «Электронный бюджет» — ключевой проект в сфере управления финансов и бюджетирования. В прошлом году в этой системе подготовлен проект закона о бюджете Российской Федерации на 2018 — 2020 гг.
Кроме того, в течение прошлого года «БАРС Груп» начала работы по внедрению в Федеральной налоговой службе РФ прикладного программного обеспечения «АКСИОК.Net». Программа позволяет в едином информационном пространстве осуществлять процессы планирования и исполнения бюджета всех участников бюджетного процесса ФНС России, в том числе территориальных налоговых органов. Более 1000 учреждений ФНС уже используют решение, в системе работает около 4000 уникальных пользователей.
В 2017 году «БАРС Груп» также заявил о себе как об одном из самых сильных игроков на рынке цифрового здравоохранения. Согласно рейтингу CNews, компания занимает второе место в рейтинге крупнейших поставщиков решений для здравоохранения. В прошлом активно велась работа над развитием Единой Государственной Информационной Системы в сфере Здравоохранения (ЕГИСЗ).
Компания укрепила свои позиции на рынке корпоративного сектора. Начаты работы по развитию автоматизированной системы ценообразования холдинга «Вертолеты России». «БАРС Груп» разработала и начала внедрение системы послепродажного обслуживания в одном из крупнейших предприятий авиастроительной отрасли России — ПАО «ААК „Прогресс“.
Помимо вышеперечисленных проектов, в 2017 году „БАРС Груп“ создала Мобильное автоматизированное рабочее место руководителя для ОАК. Проект реализовывался с сентября по декабрь 2017 года, на сегодняшний момент находится в статусе гарантийной поддержки. С помощью данного приложения возможно принятие управленческих решений и реализация административных функций с помощью мобильных планшетов.
Кроме того, в 2017 году „БАРС Груп“ разработала внутрикорпоративный портал для компании „Российская электроника“, включая субпортал для головной организации.
»БАРС Груп» — российский производитель ИТ-решений и экспертный центр в сфере государственной и корпоративной информатизации. Компания была основана в 1992 году, получила известность в середине 2000-х, благодаря инновациям в сфере электронного правительства. Входит в состав Национального центра информатизации Госкорпорации Ростех с 2016 года. С помощью технологий и компетенций «БАРС Груп» решают свои задачи федеральные органы исполнительной власти (Минфин России, Федеральное казначейство, Пенсионный фонд России) и крупные корпорации (Ростех, «Роскосмос», «Вертолеты России»).
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