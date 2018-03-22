В Пскове священник, осужденный за хранение наркотиков и оружия, вернулся к службе

Псковский 38-летний православный священник Сергий (Иванов), который был ранее признан виновным в незаконном обороте наркотиков и оружия, вернулся к своим духовным обязанностям. Окормлять паству его благословил митрополит Псковский и Порховский Евсевий, сообщает

"МБХ медиа"

По данным информагентства, в начале 2018 года отец Сергий вышел из деревенского затвора и обратился к митрополиту Евсевию с просьбой разрешить ему вернуться на служение в Псков . Глава епархии, по словам источника в церковном руководстве региона, заявил, что возражений не имеет. Владыка поставил батюшке единственное условие: самому подобрать себе храм и уговорить настоятеля разрешить сослужить ему — быть вторым священником в церкви.

На просьбу священника с уголовным прошлым откликнулся настоятель храма пророка Божия Илии Иоанн Лыткин. Уже 17 марта утреннюю службу в храме вел отец Сергий Иванов, а настоятеля в храме не было.

Как следует из материалов уголовного дела, которое рассматривалось в суде два года назад, у отца Сергия «возник преступный умысел на незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере». Потом церковнослужитель обнаружил около подъезда на Рижском проспекте в Пскове «вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство метамфетамин, общей массой 19,82 грамма», которое принес домой и положил в холодильник. Суд квалифицировал это как «умышленное незаконное приобретение», но посчитал, что сбывать метамфетамин священнослужитель не планировал.

На это были определенные основания. По информации Псковского областного наркологического диспансера, протоиерей Сергий Иванов страдал наркоманией и нуждался в принудительном лечении.

Как следует из материалов дела, спустя некоторое время «преступный умысел» вновь посетил священника РПЦ : отец Сергий вышел из подъезда и снова нашел на улице нечто запрещенное — на этот раз божье провидение «подбросило» ему пистолет Марголина с 65-ю боевыми патронами в серой сумке. Добычу духовный наставник принес домой и положил на верхнюю полку шкафа.

По информации «МБХ медиа», оружие отец Сергий мог «найти» не совсем случайно: как говорят прихожане храма, он часто рассказывал им про своего брата, который якобы является крупным криминальным авторитетом.

Задержали «батюшку с криминальными связями» сотрудники ФСБ . Они же при обыске обнаружили и изъяли запрещенные вещества и предметы, в том числе глушитель для пистолета. Суд рассматривал уголовное дело в особом порядке, поскольку священник признал вину и раскаялся.

Российская Фемида учла в качестве смягчающих обстоятельств наличие у церковнослужителя «устойчивых социальных связей, постоянного места работы, желания и возможности продолжать трудиться». Также учтено, что «он имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка и исключительно положительно характеризуется».

По ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконный оборот наркотиков в крупном размере") отцу Сергию грозил 10-летний срок лишения свободы. Однако обвинение переквалифицировали на ч. 1. Второе обвинение по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия и боеприпасов") тоже смягчили. Например, из приговора «выпал» эпизод с глушителем, который неизвестно как попал к священнику.

За тяжкое и среднетяжкое преступления настоятель храма святых Жен-мироносиц отец Сергий был приговорен 14 декабря 2016 года к трем годам и трем месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере 15 тысяч рублей.

Осужденный продолжал руководить храмом, исповедовать и причащать людей до первых чисел января 2017 года, когда митрополит, устав от постоянных запросов журналистов, негласно запретил его в служении на три года. После этого отец Сергий уехал в районную деревню.

В апреле 2017 года ему вновь пришлось иметь дело с псковским судом, который по запросу прокурора лишил его права управлять автомобилем. В суде прокурор Пскова Александр Григорьев ссылался на то, что протоиерей Сергий (Иванов) стоит на учете в областном наркологическом диспансере.

Отметим, что глава Псковской епархии митрополит Евсевий пытался всячески защищать своего «заблудшего» подопечного. После появления публикаций в прессе о священнике с уголовным прошлым Евсевий обвинил журналистов в клевете.

"В последние дни и мне приходится испытывать то, как враг сатана действует через людей. О нашем почтенном отце, настоятеле храма Жен-мироносиц, священнике Сергие Иванове, написана сейчас грязная статья, якобы у него были пистолет и наркотики. Не верьте этому! Не может совмещать священническое сердце и то, и другое, и говорить об истинном Боге, и о святой праведной жизни, совершать Таинства", — заявил митрополит в публичной проповеди. Он также пригрозил смертными карами клеветникам, нападающим на церковь и «священноначалие».

Между тем «клеветали» не только журналисты, но и работники правосудия. Псковский городской суд до последнего не хотел официально комментировать детали дела, но 27 января 2017 года выложил на своем сайте

текст приговора, зачитанного протоиерею Сергию Иванову.