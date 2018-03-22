Rambler Group реорганизует маркетинговую команду

Rambler Group выделяет два направления маркетинговой стратегии в рамках объединения Rambler&Co, киносети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино», а также издательской группы «Азбука-Аттикус». Об этом говорится в сообщении Rambler Group.

В результате реорганизации директором департамента офлайн-маркетинга назначена Ирина Полухина. Онлайн-направление возглавит директор по цифровой стратегии и коммуникациям Антон Сучков. Руководители обоих департаментов будут находиться в прямом подчинении генеральному директору Rambler Group Роману Линину.

В основные задачи Ирины войдет управление брендом группы компаний, стратегическое развитие офлайн-направлений и анализ потребительских предпочтений. Антон Сучков займется созданием цифровой стратегии и построением системы онлайн-продвижения продуктов.

До объединения компаний Ирина Полухина занимала должность заместителя генерального директора по маркетингу и продажам «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино». Ранее Ирина возглавляла департаменты маркетинга и продаж Wrigley, а также работала в крупнейших международных корпорациях («L'Oréal», «BAT», и других). Она имеет обширное портфолио успешно реализованных маркетинговых кейсов, включая разработку портфельных стратегий, продуктов и коммуникации, обладает опытом интеграции компаний в процессе изменения бизнес-модели. Неоднократно входила в число лучших директоров по маркетингу в категории FMCG рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» по версии газеты Коммерсант

Антон Сучков имеет весомый опыт в области интернет-маркетинга и онлайн коммуникаций. Обладая уникальной профессиональной экспертизой, Антон трижды создавал с нуля департаменты управления интернет-маркетингом сначала в издательстве «Советский Спорт», а затем в структуре Rambler&Co на позиции руководителя соответствующих подразделений. С 2017 года и до настоящего времени Сучков занимал должность директора по маркетингу Rambler&Co. Имеет степень МВА в области стратегического менеджмента и предпринимательства. Неоднократно входил в список лучших медиаменеджеров России по версии Odgers Berndston и PwC.