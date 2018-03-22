Мэр Вологды отчитался перед депутатами Вологодской городской Думы о работе Администрации в 2017 году

Традиционный ежегодный отчет состоялся в ходе очередной сессии Вологодской городской Думы . Мэр Вологды рассказал об основных тенденциях в сфере экономики, градостроительства, социальной сфере, отдельно остановился на наиболее значимых объектах, возведенных в 2017 году.

Сфера экономики Вологды в целом отработала год стабильно. Объем производства городских предприятий вырос на 5,5%, в стадии реализации находятся 30 инвестиционных проектов, построено около 230 тысяч кв. м жилья. Общий объем налогов, выплаченных предприятиями в консолидированный бюджет области, составил 16 млрд рублей, превысив показатели прошлого года на 8%.

«Общий объем инвестиций в экономику города в 2017 году составил 40 млрд рублей, что в 3 раза выше результата прошлого года. Еще одно важное достижение уже в сфере финансов — сокращение расходов на обслуживание муниципального долга. Это одна из задач, которую я ставил перед своей командой, когда занял пост Мэра. Это удалось благодаря замене дорогих коммерческих кредитов более дешевыми или бюджетными», — подчеркнул Мэр Вологды Сергей Воропанов

Также в 2017 году Вологда завершила строительство нового детского сада на 220 мест на улице Доронинской, начала строительство новой школы на улице Северной. Эта работа продолжена и в 2018 году. Уже открылся филиал детского сада на улице Гагарина, а также заявлено о строительстве в ближайшее время еще 4-х детских садов. Это стало возможным благодаря поддержке федерации и Правительства области.

«2017 год прошел под знаком открытия новых филиалов учреждений допобразования в микрорайонах. Мы делаем все, чтобы дети занимались в кружках и секциях в шаговой доступности. На Советском проспекте открылся филиал Централизованной библиотечной системы. На Окружном шоссе начал работу филиал школы искусств им. Трифонова. В этом году мы работу продолжим. Открывается еще 4 филиала в разных районах города», — рассказал Сергей Воропанов.

Еще одно важное достижение — успешная реализация программы «Городская среда», в рамках которой отремонтирован 51 двор и два общественных пространства: площадь Чайковского и Ковыринский парк. Также привели в порядок 8 участков улиц. Кроме того, город успешно завершил программу переселения из ветхого и аварийного жилья, обеспечил в срок капитальный ремонт 48 домов.

Депутаты Вологодской городской Думы работу Администрации Вологды в 2017 году одобрили.

«В целом финансовая политика муниципалитета остается сбалансированной, сохраняется ее социальная направленность. Также очень важно, что к уже существующим и сохраненным мерам социальной поддержки: компенсации донорам и молодым врачам на аренду жилья — были добавлены еще две. В 2017 году были введены субсидии молодым семьям на приобретение жилья и на питание школьникам из малообеспеченных семей. Депутаты поддержали отчет Администрации и приняли его к сведению», — прокомментировал отчет Глава Вологды Юрий Сапожников

Напомним, в феврале 2018 года Сергей Воропанов также публично отчитался о работе городской администрации перед общественностью в рамках проекта «Команда Губернатора: Ваша оценка». Участниками живого диалога, который проходил в зале кинотеатра «Ленком», стали более 500 вологжан. Еще 5000 тысяч человек следили за публичным отчетом с помощью онлайн-трансляции. Вологжане выставили оценки работе городских властей по разным направлениям. Большинство из них — положительные.