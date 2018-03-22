Юные жители Коптева познакомились с писателем Валерием Воскобойниковым

В библиотеке №46 района Коптево на минувшей неделе состоялась встреча с писателем Валерием Воскобойниковым . Участие в ней приняли воспитанники школы №1576.

— Ученики восьмого класса и наши дошколята ходили на встречу с детским писателем, публицистом Валерием Воскобойниковым. Автор рассказал о своих произведениях и своей жизни, — поделился один из устроителей встречи.

Как уточнили в администрации школы, ребята задавали писателю множество вопросов — и почти на все получили исчерпывающие ответы. (жм)