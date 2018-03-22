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«Хевел» примет участие в конкурсном отборе проектов ВИЭ в 2018 году
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«Хевел» примет участие в конкурсном отборе проектов ВИЭ в 2018 году 

Rambler News Service 2 часа назад
Компания «Хевел» — совместное предприятие «Реновы» и «Роснано» — намерена принять участие в конкурсном отборе проектов по строительству генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России на 2019-2023 годы, который состоится с 29 мая по 9 июня 2018 года. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании Игорь Шахрай.
«Мы планируем в ближайшем конкурсном отборе участвовать. Посмотрим параметры, потому что их надо еще согласовать, но это вещь внутренняя» — сказал он.
Как ранее сообщало RNS, в рамках конкурсного отбора будут отобраны проекты по строительству генерации на основе энергии ветра (общей мощностью 829,94 МВт), на основе фотоэлектрического преобразования энергии солнца (общей мощностью 150,202 МВт), на основе энергии воды (мини-ГЭС) (общей мощностью 269,56 МВт).
В прошлом году в рамках отбора инвестпроектов по солнечной генерации на 2018–2022 годы [были отобраны] (https://rns.online/energy/T-Plyus-k-2023-godu-postroit-chetire-solnechnie-elektrostantsii-obschei-moschnostyu-70-MVt-2017-06-15/) проекты на 520 МВт мощности из планируемых 625,2 МВт.
Компания «Хевел» основана в 2009 году и является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят: производственное подразделение (завод по производству фотоэлектрических модулей в Новочебоксарске, Чувашия), девелоперское подразделение (проектирование, строительство и эксплуатация солнечных электростанций) и Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (Санкт-Петербург), который является крупнейшей в России профильной научной организацией, занимающейся исследованиями и разработками в сфере фотовольтаики.
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