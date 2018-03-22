Подмосковная молодежь поедет в Бразилию на съезд

В Московской областной думе состоялась встреча депутата Линары Самединовой с представителями бразильского города Гварульюс — с заместителем мэра города Деваниром Кавальканте Де Лима и советником городского парламента Энрике Домингес

В ходе встречи Линара Самединова провела экскурсию по думе , рассказав о структуре и деятельности парламента. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере молодежной политики, в том числе возможности для обмена студентами, развития бизнеса.

Наш диалог — хорошая возможность для обмена опытом в вопросе законотворческой деятельности, включенности молодежи в этот процесс. Коллеги

из-за рубежа рассказали, что в их стране так же действует молодежный парламент и молодежная мэрия — аналог нашего молодежного правительства

— Линара Самединова.

Делегация прибыла в Россию в качестве иностранных наблюдателей на выборы президента страны и осталась на несколько дней.