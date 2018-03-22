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Подмосковная молодежь поедет в Бразилию на съезд
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Подмосковная молодежь поедет в Бразилию на съезд 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Московской областной думе состоялась встреча депутата Линары Самединовой с представителями бразильского города Гварульюс — с заместителем мэра города Деваниром Кавальканте Де Лима и советником городского парламента Энрике Домингес.
В ходе встречи Линара Самединова провела экскурсию по думе, рассказав о структуре и деятельности парламента. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере молодежной политики, в том числе возможности для обмена студентами, развития бизнеса.
Наш диалог — хорошая возможность для обмена опытом в вопросе законотворческой деятельности, включенности молодежи в этот процесс. Коллеги
из-за  рубежа рассказали, что в их стране так же действует молодежный парламент и молодежная мэрия — аналог нашего молодежного правительства
— Линара Самединова.
Делегация прибыла в Россию в качестве иностранных наблюдателей на выборы президента страны и осталась на несколько дней.
Наше знакомство произошло месяц назад — на саммите «Молодежной и студенческой лиги БРИКС» в ЮАР. Результаты первой совместной встречи не заставили себя долго ждать. Сегодня уже не только думаем, но и начинаем реализовывать международные проекты: предпринимателей из России ждут особые льготные условия в определенных регионах Бразилии. В планах — поездка в Бразилию, получили приглашение на молодежный съезд. Продолжаем работать
Александр Толмачев, заместитель руководителя «Молодой Гвардии» Подмосковья.
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