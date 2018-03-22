Для старшего поколения: «Серебряный университет» выпустил первых студентов

Они пишут стихи и музыку, занимаются спортом и увлекаются театром, интересуются историей и культурой и вообще на месте сидеть не любят. Лавочка у подъезда не для них — они открыты новому и видят себя только в гуще событий, среди интересных людей. Это первые 2780 выпускников «Серебряного университета», который открылся 1 ноября прошлого года.

Студенты в возрасте изучали иностранные языки и этикет, знакомились с культурой столицы и историей мирового театра, осваивали мобильные устройства и социальные сети, говорили о психологии личностного роста и здоровом образе жизни. Все они получили свидетельства о прохождении программ, а главное — новые знания, умения и знакомства.

Учиться никогда не поздно

Студенты «Серебряного университета» — люди активные: у них и социальная работа, и клубы, и творческие проекты. Например, подполковник в отставке Александр Мудрагей — вице-президент общероссийского фонда ветеранов госбезопасности «Вымпел-гарант» и глава клуба творческих людей «Пегас». Он интересуется литературой, пишет стихи и музыку, поэтому и поступил на факультет информатики и массовых коммуникаций (программа «Социальные медиа и литературное творчество»). «Я выбрал именно этот факультет, для того чтобы совершенствовать свои знания, манеру письма, слог. Для меня было очень интересно попасть в среду, где действительно царит творчество», — признается он.

А вот Николаю Страхову учеба по этой же программе понадобилась для работы. Он депутат совета депутатов района Покровское-Стрешнево. «По моей общественной работе нужно много писать, нужно уметь писать, а тут такая возможность — факультет журналистики, — рассказывает выпускник. — Я понял, что мне это необходимо, что я хочу этим заниматься, и, как только представилась возможность, тут же записался». К тому же вместе с единомышленниками он хочет создать газету, а уж тут журналистские навыки пригодятся как нигде.

Коренная москвичка Тамара Тимофеева любит и знает родной город, поэтому выбрала «Историю и культуру Москвы» на гуманитарном факультете. Для нее важна не только познавательная программа, но и общение со сверстниками. Она была старостой группы и участвовала в организации экскурсий.

От психологии до массовых коммуникаций

Всего в «Серебряном университете» пять факультетов: гуманитарный, психологический, здоровья и безопасности, культуры и творчества, информатики и массовых коммуникаций. Есть как общеразвивающие программы, так и программы профессионального обучения.

Первые длятся от 24 до 36 часов и ориентированы на получение общих знаний. Студенты знакомятся с историей и культурой столицы, городскими электронными ресурсами, повышают свою финансовую и правовую грамотность, изучают иностранные языки. Занятия идут каждую неделю по два-три академических часа. Эти программы освоили 2780 человек.

«Мы учились разбираться в литературных стилях. В конце концов я для себя понял, что такое репортаж, эссе, рассказ, что такое статья в газете, журнале, интернет-издании. Мы узнали, что такое креативное мышление, как правильно задавать вопросы, брать интервью», — Николай Страхов не пропустил ни одного занятия — так много интересного и полезного рассказывал преподаватель.

Программа длилась всего 24 часа, но эффект недавний студент уже ощутил. «Я стал более профессионально смотреть на творчество, не только на свое, но и на творчество других людей. Я пишу стихи, и у меня появились, я считаю, гораздо более интересные вещи», — говорит Николай Страхов.

Александр Мудрагей самым ценным, что дали занятия, называет умение быстро писать, тоже важное для журналиста. Оно ему пригодится для репортажей со встреч клуба. А еще учеба для него — это общение с интересными, близкими по духу людьми.

Экскурсии, интервью и необычные репортажи

Занятия проходят интересно, говорят студенты. «Были задания написать на определенную тему небольшие сочинения или необычный репортаж про Дедку и репку по знаменитой сказке», — рассказывает Александр Мудрагей. Героями его репортажа стали сказочные персонажи — уборщики полей, главный из которых, конечно, Мышка — ударник труда.

Предлагали и создать рассказ по заданному началу, сделав триллер, детектив, сказку со счастливым концом — что угодно. А Николаю Страхову запомнилось такое занятие: «У нас целый урок был посвящен запахам в мировой литературе, на мировой сцене, начиная от „Парфюмера“. Мы описывали запахи средиземноморской таверны на берегу моря, запахи рынка». Из этого задания родился целый рассказ.

Студенты гуманитарного факультета ходили на экскурсии. «Мы посещали исторические места, связанные с допетровской эпохой, древние храмы, которые сами выбирали», — говорит Тамара Тимофеева. Они и сами готовили лекции об исторических местах, архитектурных памятниках, театрах столицы и даже целых районах. Тамара Тимофеева выбрала Замоскворечье. Свой рассказ она посвятила не только истории, но и архитектуре и известным людям района.

Уроки ведут настоящие профессионалы — преподаватели Московского городского педагогического университета. Среди них есть и кандидаты, и доктора наук. Они не только проводят семинары и мастер-классы, но и ходят со своими подопечными в театр и даже после окончания курса продолжают общаться в социальных сетях.

120 мастер-классов на выбор

Те, кто осваивает общеразвивающие программы, могут посещать и мастер-классы. В списке — 120 вариантов, из которых надо выбрать три. Можно ходить и на другие, но факультативно.

Темы самые разные. Это онлайн-технологии и современные программы для мобильных устройств, шедевры архитектуры и литературное творчество, театральное искусство и эффективное общение, создание декупажных изделий и танцы. Александр Мудрагей добавляет: «Большое разнообразие направлений, например быстрый счет и сверхпамять, журналистика, декоративно-прикладное творчество, кулинария, финансы и бюджет семьи. И самое главное — мы могли посещать любые».

На мастер-классы выделяют четыре часа, а вот семинару «Актуальные вопросы жизни и политики» посвящено целых 12. За это время студенты успевают обсудить вопросы финансовой безопасности, наследования, сохранения здоровья и другие.

Для будущей профессии

Программы профессионального обучения рассчитаны на 160 часов — этого хватит, чтобы получить рабочую профессию, которая позволит трудоустроиться. В университете готовят нянь, рабочих зеленого хозяйства, изготовителей кукол. Сейчас обучение по таким профессиональным программам заканчивают 240 студентов.

Как поступить?

В ближайшие дни начинается прием нового потока. Планируется, что с апреля студентами «Серебряного университета» станут девять тысяч горожан. Присоединиться к проекту может любой москвич, достигший пенсионного возраста. Обратиться необходимо в территориальный центр социального обслуживания.

Именно здесь принимают заявления на учебу. Чтобы его заполнить, нужно только удостоверение личности и СНИЛС. По шести программам необходимо пройти тестирование.

Дальше — больше

В планах университета — расширить список направлений учебы и разработать программы разного уровня сложности. На курсы продвинутого уровня будут зачислять по результатам входного тестирования.

Первые выпускники хотят осваивать новые навыки и ждут с нетерпением, когда откроется запись. «Я надеюсь продолжать обучение не только по своему направлению, но и по другим, потому что это сохраняет нашу умственную активность, двигает вперед. Изучу программы — там есть и компьютерные направления, и социальные, и как разумно и практично вести финансы семьи в нынешних условиях — и тогда будем двигаться дальше», — говорит Александр Мудрагей.

Спорт, досуг и творчество для активных горожан

«Серебряный университет» — это составляющая часть программы, принятой Правительством Москвы в интересах старшего поколения. Недавно в столице стартовал пилотный проект. Во всех районах откроют бесплатные классы, курсы и секции. Их разделили на три базовых направления: спорт, досуг и творчество, обучение и развитие. Участники смогут заниматься скандинавской ходьбой, гимнастикой, танцами, рисованием, декоративно-прикладным творчеством, пройти курсы английского языка или компьютерной грамотности.

Запись в территориальных центрах социального обслуживания открыта с 1 марта. Николай Страхов на занятия уже подал заявку. «Я жду не дождусь, когда откроются языковые курсы. Мне нужен английский язык, мне нужен французский язык, у меня большая куча друзей — „Фейсбук“, другие социальные сети и все остальное. Мне нравятся путешествия, искусство, я с удовольствием буду делать обзоры и статьи. И я буду чувствовать себя более спокойно за рубежом, зная язык», — объясняет он. Тамара Тимофеева тоже интересуется языковыми курсами, а еще — спортивными занятиями, поэтому тоже подумывает принять участие в проекте.

Подробнее о пилотном проекте для людей старшего возраста.