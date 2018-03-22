В ГД предложили переименовать «золотой» обеденный зал в «погребок», чтобы не провоцировать домыслы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов «Справедливая Россия» ) выступил с предложением переименовать думский обеденный зал для депутатов из «золотого» в «погребок». Об этом он заявил в ходе заседания комитета.

«Раз уж мы обсуждаем, я вижу перед собой название «золотой». С чего вообще такое название? Нельзя ли заменить «золотой», тем более не на «платиновый», а на уровень пониже? Например, «погребок», «гжель» — попроще бы», — сказал О. Нилов.

По его мнению, текущее название обеденного зала для депутатов провоцирует людей на домыслы.

«Это повод, чтобы лишний раз нас еще.

Например, «посмотрите, они в „золотом“ зале, значит, они там из золотой посуды едят», — отметил парламентарий.

В здании нижней палаты парламента функционирует два обеденных зала: «золотой» для депутатов и «зеленый» для сотрудников аппарата, помощников депутатов и гостей Госдумы.