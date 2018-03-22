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В ГД предложили переименовать «золотой» обеденный зал в «погребок», чтобы не провоцировать домыслы
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В ГД предложили переименовать «золотой» обеденный зал в «погребок», чтобы не провоцировать домыслы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») выступил с предложением переименовать думский обеденный зал для депутатов из «золотого» в «погребок». Об этом он заявил в ходе заседания комитета.
«Раз уж мы обсуждаем, я вижу перед собой название «золотой». С чего вообще такое название? Нельзя ли заменить «золотой», тем более не на «платиновый», а на уровень пониже? Например, «погребок», «гжель» — попроще бы», — сказал О. Нилов.
По его мнению, текущее название обеденного зала для депутатов провоцирует людей на домыслы.
«Это повод, чтобы лишний раз нас еще.
Например, «посмотрите, они в „золотом“ зале, значит, они там из золотой посуды едят», — отметил парламентарий.
В здании нижней палаты парламента функционирует два обеденных зала: «золотой» для депутатов и «зеленый» для сотрудников аппарата, помощников депутатов и гостей Госдумы.
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