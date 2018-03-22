Спасёт ли «бог Доллар» душу Чичваркина? В Чечне оценили «денежный намаз»

Имитацию мусульманского обряда намаз совершил на улице Лондона российский бизнесмен Евгений Чичваркин . Ролик, в котором он поклоняется Rolls-Royce перед автомобильным салоном в Британской столице, стоя на коврике с изображением доллара, предприниматель опубликовал в своём Instagram. В комментарии к посту он написал: «Вот тут часто спрашивают, как стать богатым? Очень просто, отвечу я. Surya namaskar $. Утром и вечером».

Вот тут часто спрашивают, как стать богатым? Очень просто, отвечу я. Surya namaskar $. Утром и вечером. #клошарделюкс

Публикация от Евгений Чичваркин (@tot_samy_chichvarkin) 21 Мар 2018 в 2:42 PDT Министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в эфире НСН призвал мусульман не реагировать на провокационные действия Чичваркина.

«Безусловно, это богохульство, оскорбление, и оно вызовет возмущение. Но у меня есть ещё одна версия, которая даже, возможно, будет выглядеть, как призыв к моим единоверцам. Мусульмане, верующие во Всевышнего Аллаха, поклоняются только своему Творцу. И делают это они в мечетях, в своих домах, в других местах, которые дозволены для намаза. То, что этот неудавшийся, с позволения сказать, бизнесмен, несостоявшийся язычник подложил под себя доллар и поклонился Rolls-Royce, не имитирует поклонение Всевышнему Аллаху. Он поклонился своему богу — Доллару, в которого он верует и на помощь которого он уповает. Мусульмане не должны возмущаться, потому что Всевышний в день Суда станет их покровителем, и мы все вместе посмотрим, как спасёт душу господина Чичваркина его бог, Доллар», — заявил Умаров.

Выходка Чичваркина, по мнению собеседника НСН, наносит оскорбление не верующим в Аллаха, а исключительно ему самому. А заодно наглядно показывает, сколько стоит на самом деле этот миллионер.

«Идиотская выходка Чичваркина — его собственное унижение, я бы даже сказал аутодафе, самосожжение человека и личности, которое он показал на весь мир. Мы теперь абсолютно чётко знаем, что господину Чичваркину цена — один единственный доллар. А я думаю, что даже доллар ему не цена. На это можно посмотреть с сожалением, как на язычника, который так отвратительно кривляется не во вред мусульманам, а во вред себе самому», — заверил чеченский министр.

Что стерпят в Лондоне, не факт, что останется безнаказанным в России , добавил Умаров. Однако, по его мнению, смелости бизнесмена вряд ли б хватило, чтобы совершить свой «денежный намаз» в центре Грозного

«Такие трусы, как Чичваркин, никогда в жизни этого не проделают на улицах Грозного. Думаю, не проделают даже на улицах Москвы . Потому что пара-тройка увесистых пинков под его несостоявшийся зад, я думаю, были бы уместными, и он бы их неотвратимо получил. И такую реакцию поддержали бы не только мусульмане, но и представители любой конфессии мира», — заключил собеседник НСН.

Интересно, что усмотреть в акции Чичваркина оскорбление чувств мусульман не так просто. В комментарии к видео он написал текст якобы своей молитвы: «Surya namaskar $», что в переводе с санскрита означает «приветствие Солнцу». Эта традиционная духовная практика йоги носит название Сурья-намаскара и включает в себя комплекс дыхательных упражнений, мантры и медитации. Но, йоги, как известно, отличаются особым терпением, и вряд ли станут мстить бизнесмену.