В Госдуму внесли поправку в закон об объектах культурного наследия

МОСКВА , 22 мар — РИА Новости . Группа депутатов Госдумы из комитета по культуре внесла законопроект по повышению эффективности госохраны территорий музеев-заповедников, следует из электронной базы данных.

"Проектом федерального закона предложено дополнить ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ » новой статьей 565 «Особенности государственной охраны историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов, включенных в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения», — говорится в пояснительной записке.

Законодатели отмечают, что двойственный правовой статус историко-культурных музеев-заповедников одновременно как объектов культурного наследия и музейных учреждений приводит к правовой коллизии в вопросах государственного учета в едином государственном реестре.

Законопроект устанавливает, что государственной охране подлежат такие объекты культурного наследия как ансамбли или достопримечательные места, расположенные в границах историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов.

Проектом закона определяется, что на территории историко-культурных музеев-заповедников осуществляется деятельность, предусмотренная ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» для музеев-заповедников, а так же определяется порядок и особенности внесения сведений в реестр об историко-культурных музеях-заповедниках и расположенных в их границах объектах культурного наследия народов РФ.