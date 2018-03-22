Нижегородские полицейские начали поиски трех НЛО

В Нижнем Новгороде полицейские проверяют информацию о неопознанных летающих объектах, замеченных в районе аэропорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по Нижегородской области.

В полицию обратилась местная жительница, которая утверждала, что видела три летающие тарелки в небе над аэропортом Стригино. «Заявление поступило 20 марта. В настоящее время проводится проверка по данному заявлению», — уточнили в МВД. Другие подробности не сообщаются. Также не известно, есть ли у женщины какие-то видео— или фотодоказательства.

В конце 2017 года жительница Крыма заявила, что ее 10-летнего сына похитили инопланетяне. Она утверждала, что когда она об в момент обнаружения пропажи мальчика в небе были видны «огоньки сверкающего корабля». Полицейские не приняли у женщины заявление, так как она была пьяна, но начали поиски ребенка.