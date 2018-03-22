Около 300 устных и письменных обращений сделали жители Сормовского района во время встречи с мэром 21 марта

Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Вместе с мэром города на встречу приехали его заместители, главы всех районов и руководители структурных подразделений администрации. Сохранение маршрутов, работа домоуправляющих компаний, расселение аварийного фонда, качество школьного питания, строительство метро и ремонт дорог, ливневая канализация и уличное освещение — тематика вопросов не ограничивалась, на каждый глава города давал развернутый ответ или сразу поручение.

Одной из самых злободневных проблем сормовичи назвали железнодорожный переезд и узкое «бутылочное» горлышко на углу улиц Циолковского и Светлоярская. Заместитель главы администрации города Александр Герасименко уточнил, что на подготовку проектной документации для строительства транспортной развязки на данном участке необходимо 130-180 миллионов рублей, стоимость самой развязки — ориентировочно 2,6 миллиарда рублей. «Начиная с 2008 года вопрос никуда не сдвинулся. Но 2,6 миллиарда рублей — это только с поддержкой губернатора. Я сделаю обращение на главу области, чтобы на 2019 год запланировать деньги на проектную документацию. А дальше уже будем работать», — отметил Владимир Панов.

Напомним, что первая встреча мэра с жителями состоялась в Автозаводском районе 27 февраля.