Спортивную жизнь региона после ЧМ-2018 обсудил губернатор с сенаторами

Сегодня, 22 марта в правительстве Ростовской области состоялась встреча губернатора региона с членами временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018. Вопросы реализации наследия ЧМ-2018 крайне актуальны для донского региона. Развитая инфраструктура не должна простаивать. Сенаторы российских регионов, которые уже имеют опыт проведения крупных спортивных мероприятий, готовы делиться опытом организации подобных событий. Возглавляющий комиссию председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов отдельно отметил актуальность идей руководства Ростовской области, и предложил идею создания специальной рабочей группы, призванной заняться этими вопросами. Он также отметил большой акцент на развитие детского и юношеского спорта, видимый в политике властей региона. «Мы видим, какое большое количество спортивных сооружений у вас в области создается. Знаем о вашем решении проводить третий урок физкультуры, посвященный футболу. Знаем о планах по созданию спортивного кластера в Ростове, возле стадиона. Видим готовую к ЧМ „Ростов-Арену“. Огромное спасибо вам за эту большую работу», — сказал Андрей Кутепов. Губернатор внес встречное предложение. После проведения мундиаля бесплатно пускать на матчи, проводимые на «Ростов-Арене» детей до 13 лет, конечно в сопровождении взрослых. По словам Василия Голубева, подобная практика хорошо зарекомендовала себя в Австрии и вполне может быть реализована в регионе. Также сенаторы побывали на ключевых объектах ЧМ-2018 и отметили высокую готовность Ростова к грядущему событию.