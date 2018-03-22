Суд отклонил иск сторонников Навального о предвыборных листовках

Президентская гонка кончилась, а судебные тяжбы сторонников Навального еще только начинаются. Сегодня в Архангельском областном суде прошло заседание по делу листовок «Забастовка избирателей», которые Областная избирательная комиссия признала незаконными агитационными материалами. Волонтер штаба Навального Александр Варакин подал в суд иск об оспаривании этого решения.

Областная избирательная комиссия обратила внимания на листовки 15 января, когда к ним по поводу листовок обратился полковник полиции Александр Огарков . Через два дня избирком собрал совещание, на котором листовки были признаны незаконными агитационными материалами.

— Мы не согласны с решением избирательной комиссии и считаем его незаконным, — начал юрист штаба Алексей Куроптев.

По мнению оппозиционеров, эти листовки не являются агитационными материалами, так как распространялись не от лица какого-либо кандидата и не призывали голосовать или не голосовать за кого-либо еще. Материалы, которые оказались в центре судебного разбирательства, были посвящены отношению сторонников Навального к президентским выборам в России

По закону в агитационных материалах необходимо указывать информацию о тираже, дате выпуска, изготовителе листовок. Именно из-за отсутствия этих данных избирком признал их незаконными. А по мнению сторонников Навального, раз эти листовки не являлись агитацией и не распространялись от лица кандидатов, то можно было не размещать эту информацию на них.

Позицию избирательной комиссии защищала Прилуцкая Наталья, начальник юридического отдела областного избиркома.

— Члены комиссии единогласно приняли решение, что агитационные материалы незаконны. В них имеются карикатурные изображения одного из кандидатов, его имя и фамилия, указание занимаемой им должности. Комиссия посчитала эти материалы агитационными, так как в них содержится негативная информация об определенном кандидате, — рассказала Наталья.

Суд решил не удовлетворять иск Варакина и оставить решение избирательной комиссии без изменений. Завтра Варакину и другому волонтеру, Анне Вешкурцевой, предстоит другой суд — состоится административное слушание по поводу расклеивания листовок волонтерами штаба. В январе за это их задержали сотрудники полиции.

Сторонники Навального надеялись, что «успех этого конкретного дела может дать старт отмене аналогичных судебных решений в других регионах».

— Запрет гражданам во время предвыборной кампании выражать свое мнение и распространять информацию о кандидатах фактически является нарушением свободы слова, — рассказал Алексей Куроптев.