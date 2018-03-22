Виктория Райдос придумала необычное имя для сына

Виктория Райдос, ведьма из Санкт-Петербурга , победительница шестнадцатого сезона «Битвы экстрасенсов», 7 марта подарила жизнь сыну. Ребенка Виктория назвала древним еврейским именем Захар, что в переводе означает «память Бога».

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19 Мар 2018 в 5:33 PDT Как сообщается, мальчик родился здоровым, с ростом в 53 сантиметра и весом в 3870 граммов. После праздников мать и новорожденный были выписаны из роддома.

«Мы не стали называть сына в честь кого-то. Мне понравилось сочетание Захар Васильевич, на этом и остановились. В разных трактовках имя переводится как «память Бога» или просто «мужчина»», — сообщила ведьма изданию StarHit.

Вплоть до девятого месяца беременности Виктория активно работала, проводила семинары по всей России , снималась для проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» канала ТНТ. После родов она также не планирует долго сидеть без дела. Как сообщила Виктория, она не будет засиживаться в декрете, в апреле вернется к работе.

Пол будущего ребенка Виктория знала заранее, и появлению братика была очень рада Варвара, дочь Виктории и ее мужа Василия. Как сообщила ведьма, дома она позволяет мужу быть главным, как и полагается мужчине. «Супруг принимает основные решения. Когда я дома, то делаю все женские дела: готовлю, убираю, стираю. Мы вместе принимаем решения относительно воспитания Вари, но в нашей семье заведено так, что папа авторитетнее мамы. То есть если папа не разрешил что-то, то дальше спрашивать не у кого».