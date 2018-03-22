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Ставрополье получит 400 млн рублей на развитие здравоохранения
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Ставрополье получит 400 млн рублей на развитие здравоохранения 

ТАСС 47 минут назад
СТАВРОПОЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Ставропольский край получит из федерального бюджета порядка 400 млн рублей на развитие отрасли здравоохранения в 2018 году. Деньги помогут расширить сеть учреждений, улучшить оснащение детских поликлиник, повысить качество паллиативной помощи в регионе, сообщил в четверг журналистам министр здравоохранения края Виктор Мажаров.
"Правительство РФ начало выделять средства на развитие отрасли здравоохранения в регионах, Ставропольский край представлен во всех мероприятиях, которые будут проводиться на федеральном уровне. В общей сложности в регион будет направлено более 400 млн по распоряжению федерального центра", — сказал он.
По словам Мажарова, финансирование будет идти по разным программам, больше половины средств предназначены для улучшения материально-технической базы детских лечебных учреждений. «Краю выделено на эти цели 229 млн рублей. Предполагается широкий охват учреждений, в первую очередь те, в которых не хватает необходимого оборудования», — пояснил министр.
На развитие паллиативной помощи регион получит порядка 100 млн рублей, на строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) 25 млн рублей. «Мы планируем строительство нескольких ФАПов, сейчас рассматриваем заявки, которые подали нам территории, но порядка 18 ФАПов нам нужно построить, чтобы увеличить доступность медицинской помощи», — отметил Мажаров.
Как сообщалось, президент России Владимир Путин ранее поддержал выделение ресурсов на модернизацию детских поликлиник на три года. Финансирование обновления детских поликлиник выделили из средств резервного фонда правительства.
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