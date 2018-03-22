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Получено разрешение на строительство внеуличного перехода у «Флейты»
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Получено разрешение на строительство внеуличного перехода у «Флейты» 

Савелки 2 часа назад
Фото: Савелки
Мосгосстройнадзор выдал разрешение на возведение надземного пешеходного перехода через Савелкинский проезд в Зеленограде. Об этом сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса со ссылкой на главу надзорного ведомства Олега Антосенко. По словам председателя Мосгосстройнадзора, качеству работ при строительстве такого важного социального объекта будет уделяться особое внимание.
«После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ будет составлен график проверок на весь период строительства. В них будут участвовать специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве, которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований», отметил Антосенко.
Напомним, что переход в виде мостового сооружения построят на Савелкинском проезде в месте его примыкания к Центральному проспекту. Проект перехода разработан с учетом соответствия стилистике сложившегося архитектурного ансамбля, образуемого зданием префектуры и домом «Флейта». Для обеспечения прохода маломобильных граждан, переход оборудуют лифтом с одной стороны.
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