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АСВ обнаружило недостачу в НКО «Мигом»
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АСВ обнаружило недостачу в НКО «Мигом» 

Банки.ру 55 минут назад
Агентство по страхованию вкладов, которое осуществляет процедуру конкурсного производства в небанковской кредитной организации «Мигом», в ходе инвентаризации ее имущества выявило недостачу на общую сумму 11,575 млн рублей. Об этом говорится в сообщении АСВ, опубликованном в четверг.
Как уточняется, недостача связана с отсутствием на дату проведения инвентаризации подтверждающих документов по статье «прочие активы» на сумму 10,694 млн рублей, а также с непередачей имущества на сумму 881 тыс. рублей.
Имущество, не учтенное на счетах бухгалтерского баланса, не выявлено.
По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества кредитной организации, говорится в релизе АСВ.
Напомним, лицензия у НКО «Мигом», которая выступала оператором международной системы денежных переводов Migom, а также платежной системы «Смарти», была отозвана 18 марта 2014 года. Центробанк пояснял, что НКО «Мигом» фактически прекратила свою деятельность и не обеспечивала своевременного исполнения обязательств перед кредиторами. Кроме того, организация не создавала резервов соразмерно принятым рискам, связанным с размещением значительных денежных средств в банке «Евротраст», чья лицензия была отозвана незадолго до этого — 11 февраля 2014-го. После исполнения требований надзорного органа о формировании адекватных резервов НКО «Мигом» полностью утратила собственные средства.
В мае 2014 года Арбитражный суд Москвы признал небанковскую кредитную организацию банкротом. Конкурсным управляющим была назначена член некоммерческого партнерства — союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Паритет» Людмила Алейникова.
В декабре 2017 года определением Арбитражного суда Москвы Алейникова была освобождена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего НКО «Мигом». Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.
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