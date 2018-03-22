АСВ обнаружило недостачу в НКО «Мигом»

Как уточняется, недостача связана с отсутствием на дату проведения инвентаризации подтверждающих документов по статье «прочие активы» на сумму 10,694 млн рублей, а также с непередачей имущества на сумму 881 тыс. рублей.

Имущество, не учтенное на счетах бухгалтерского баланса, не выявлено.

По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества кредитной организации, говорится в релизе АСВ.

Напомним, лицензия у НКО «Мигом», которая выступала оператором международной системы денежных переводов Migom, а также платежной системы «Смарти», была отозвана 18 марта 2014 года. Центробанк пояснял, что НКО «Мигом» фактически прекратила свою деятельность и не обеспечивала своевременного исполнения обязательств перед кредиторами. Кроме того, организация не создавала резервов соразмерно принятым рискам, связанным с размещением значительных денежных средств в банке «Евротраст» , чья лицензия была отозвана незадолго до этого — 11 февраля 2014-го. После исполнения требований надзорного органа о формировании адекватных резервов НКО «Мигом» полностью утратила собственные средства.

В декабре 2017 года определением Арбитражного суда Москвы Алейникова была освобождена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего НКО «Мигом». Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.